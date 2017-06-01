كيف سيزال عقار الأزاريطة المائل؟.. 22 جهة حكومية تتابع الموقف - صور

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدرى:

ترأس الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، اليوم الخميس، اجتماع لجنة تضم مسئولين من نحو 22 جهة حكومية وأمنية بمقر قيادة المنطقة الشمالية العسكرية، وذلك لبحث كيفية إزالة عقار الأزاريطة المائل.

وتتكون اللجنة من المحافظ وقائد المنطقة الشمالية العسكرية ومدير الأمن والمرور والدفاع المدني والبحث الجنائي ونائب المحافظ والسكرتير العام والسكرتير العام المساعد ورئيس الحي وسكرتير عام الحي ومدير الإدارة الهندسية بالحي ومدير إدارة الأزمات بالمحافظة.

كما تضم اللجنة مسئولي الصحة والإسعاف والشباب والرياضة والتعليم والإسكان والمقاولون العرب وجهاز تعمير الساحل الشمالي وشركات نهضة مصر والكهرباء والمياه والتضامن الإجتماعي.

وعن مصير العقار كشف الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، فى تصريحات صحفية له، إن المعاينة الأولية للجنة الهندسية أكدت أن الحل الهندسي الأمثل لإزالة العقار هو الهدم بالطريقة اليدوية، مشيرا إلى أن المعدات الثقيلة من الممكن أن تتسبب فى تصدع وانهيار العقارات المجاورة.

ومن جانبه، قال مصدر بحي وسط، فى تصريح لـ"مصراوى" إنه جرى الاستعانة بونش عملاق ليرتكز عليه العقار المائل لمنع سقوطه بشكل مفاجئ لحين البدء في عملية هدمه.

وكان عقار مكون من 13 طابقًا تعرض لميل شديد صوب المواجه له بمنطقة الأزاريطة، فجر اليوم، بعد انهيار ثالث ملاصق له ومكونًا من 3 طوابق وخال من السكان، دون حدوث إصابات.

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