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كوميدية أمريكية تعتذر عن نشر صورة بشعة تشبه ترامب

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مصراوي Masrawy

كوميدية أمريكية تعتذر عن نشر صورة بشعة تشبه

03:08 م الخميس 01 يونيو 2017

كوميدية أمريكية تعتذر عن نشر صورة بشعة تشبه ترامب

كاثي غريفين كانت من أشد المنتقدين لترامب

(بي بي سي):
اعتذرت ممثلة كوميدية أمريكية عن صورة نشرتها ظهرت فيها وهي تمسك رأسا ملطخة بالدماء تشبه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وفي مقطع نشرته على تويتر، "التمست" كاثي غريفين العفو، وقالت إنها "تجاوزت" بهذا التصرف.

وأثارت الصورة المروعة موجة انتقادات بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، من بينهم نجل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب الابن.
وقال ترامب الابن: "(الصورة) مقززة لكنها ليس مفاجئة... هذه هو اليسار اليوم. إنهم يعتبرون هذا مقبولا."

كما نددت تشيلسي كلينتون، ابنة هيلاري كلينتون، بالصورة، ووصفتها بأنها "سيئة للغاية وخاطئة".
وقالت على تويتر: "ليس مضحكا على الإطلاق التندر بقتل رئيس."

كما سارع المرشح السابق في انتخابات الرئاسة الأمريكية، ميت رومني، للتنديد، قائلا على تويتر: "سياستنا باتت حقيرة ومتدنية وفجة للغاية، لكن منشور كاثي غريفين انحدر إلى منطقة أكثر بشاعة وسوءًا."

وكانت الممثلة، 55 عاما، الفائزة بجائزة إيمي والكوميدية من أشد منتقدي الرئيس دونالد ترامب.
وفي فيديو اعتذارها، قالت غريفين: "لقد رأيت للتو ردود فعل تلك الصور. أنا ممثلة كوميدية، لكني أخطأت. لقد تجاوزت الحدود وذهبت بعيدا جدا."

وأضافت: "الصورة مزعجة للغاية. أتفهم كيف كان مدى أثرها على الناس. لم يكن مضحكا، لقد أدركت الأمر، وألتمس عفوكم."

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