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بالصور..رئيس جامعة بورسعيد يتفقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني

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مصراوي Masrawy

بالصور..رئيس جامعة بورسعيد يتفقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني

03:01 م الخميس 01 يونيو 2017

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بورسعيد - طارق الرفاعي:

تفقد الدكتور شمس الدين محمد شاهين، رئيس جامعة بورسعيد، اليوم الخميس، سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكليتي رياض الأطفال، وتكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات.

وشدد "شاهين"، خلال جولته داخل اللجان، علي حظر دخول الهواتف المحمولة إلي اللجان، مطالبًا بتعميم الإجراء المتبع بكلية التربية الرياضية والخاص بتسليم الهواتف المحمولة إلي أفراد الأمن الجامعي لوضعها في صناديق عقب تسجيلها بـ"كود" خاص لكل طالب يتسلم من خلاله هاتفه المحمول عقب خروجه من اللجنة.

وأكد رئيس الجامعة علي ضرورة توافر الخدمات الطبية وأعداد كافية من المراقبين والملاحظين لتحقيق الانضباط والهدوء داخل اللجان، مع سرعة الانتهاء من أعمال التصحيح وإعلان النتائج بدقة شديدة.

رافق رئيس الجامعة خلال جولته كل من: الأستاذ الدكتور ندا الحسيني ندا، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ الدكتور أمل حسونة، عميد كلية رياض الأطفال، والأستاذ الدكتور محمد محمد عيسي، عميد كلية تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات، وعدد من الوكلاء وأعضاء هيئة التدريس وأعضاء الجهاز الإداري.


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