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«تويوتا» تستخدم أحدث أنظمة عرض المعلومات في «كامري 2018»

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«تويوتا» تستخدم أحدث أنظمة عرض المعلومات في «كامري 2018» «تويوتا» تستخدم أحدث أنظمة عرض المعلومات في «كامري 2018»

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استعانت شركة "تويوتا" اليابانية بنظيرتها التقنية "لينوكس" لإعداد أنظمة عرض المعلومات الخاصة بإصداراتها خلال الفترة المقبلة.

وبحسب موقع "إنجادجيت" التقني، فإن "تويوتا" أعلنت عزمها استخدام تلك الأنظمة الجديدة في سيارتها "كامري" بنسختها لعام 2018.

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وتستخدم النسخة الأحدث من "كامري" نظام "AGL”، المتبكر حديثًا بواسطة "لينوكس"، لتكون أولى إصدارات الشركة اليابانية التي تستفيد من ثمار التعاون بين "تويوتا" و"لينوكس" خلال الآونة الأخيرة.

وباتت أنظمة عرض المعلومات المتمثلة في الشاشات المختلفة داخل السيارات إحدى أهم الوسائل التقنية الرئيسية في السيارات، والتي أصبحت سمة مميزة للباقات الأكثر تطورًا ورفاهية من السيارات المختلفة.

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