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لأول مرة تاريخيًا.. مبيعات «كيا» تتفوق على «هيونداي» في كوريا الجنوبية

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لأول مرة تاريخيًا.. مبيعات «كيا» تتفوق على «هيونداي» في كوريا الجنوبية لأول مرة تاريخيًا.. مبيعات «كيا» تتفوق على «هيونداي» في كوريا الجنوبية

التحرير

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حافظت شركة "كيا" الكورية على تفوقها الذي أحرزته على مدار عامين متتالين، بتحقيق مبيعات تفوق تلك التي أحرزتها الشركة الأم "هيونداي" في كوريا الجنوبية.

وبحسب مجلة "فوربس" الأمريكية، فإن تفوق "كيا" على شريكتها الأم "هيونداي" على مستوى المبيعات المحلية، بدأ في 2016 واستمر خلال العام الحالي، محققة بذلك حدثًا فريدًا في تاريخ الشركتين.

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واستطاعت "هيونداي" أن تحافظ على تفوقها في المبيعات الداخلية والخارجية على شقيقتها الصغرى "كيا"، والتي انضمت لها في عام 1998، بعد تعثر الأخيرة على المستوى المادي، ما دفع الكورية وقتها لاتخاذ قرار بشراء "هيونداي" لنظيرتها "كيا" وإنقاذها من المصير المجهول.

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التحرير

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