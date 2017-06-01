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روما يرفض أول عرض من ليفربول لضم «صلاح»

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روما يرفض أول عرض من ليفربول لضم «صلاح» روما يرفض أول عرض من ليفربول لضم «صلاح»

التحرير

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أصبح النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق روما الإيطالي، قريبًا من الإنتقال إلى صفوف فريق ليفربول الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان نادي ليفربول قد بدأ مرحلة التفاوض مع روما من أجل ضم صلاح، بعدما أكدت العديد من التقارير عن وصول النادي الإنجليزي لاتفاق مع اللاعب نفسه.

وأوضح راديو «تيلي راديو ستيريو» الإيطالي، أن أول عرض قدمه ليفربول من أجل صلاح، وصل قيمته إلى 34 مليون يورو.

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على الجانب الآخر رفض فريق العاصمة الإيطالية العرض المقدم من النادي الإنجليزي، مؤكدًا أن اللاعب يستحق مبلغ أكبر من ذلك، حيث أن العرض الأول لم يلبي رغبة الذئاب.

يذكر أن العديد من التقارير الصحفية أكدت على وجود وكيل محمد صلاح في إنجلترا خلال الأيام الماضية، من أجل التفاوض على انتقال صلاح إلى ليفربول في صفقة قد تصل قيمتها إلى 45 مليون يورو تقريبًا.

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التحرير

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