أخبار عاجلة

الجيش الفلبيني: الأوضاع داخل منتجع "ريزولت مانيلا " تحت السيطرة -
فيديو| وزير الأوقاف: الإبلاغ عن الإرهابيين واجبا شرعيا ووطنيا -
خبير: نمو ثروات رجال الأعمال أعلى من معدل اقتصاد الدولة -
مؤسس المخابرات القطرية: الأسرة الحاكمة مجموعة من «اللصوص والمجرمين» -
مستشار ترامب يترك منصبه بعد الانسحاب من "اتفاقية باريس" للتغيرات المناخية -
فيديو| الإبراشي: «برج الأزاريطة المائل» معجزة.. العالم كله بيتكلم عنها -
شاهد.. لحظة قبض الشرطة الأمريكية على «تايجر وودز» -
مساء الأنوار - لقاء مع سعد سمير من احتفالية الأهلي باللقب 39 للدوري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

مقتل 44 مهاجرا بعد تعطل شاحنة كانوا يستقلونها من النيجر إلى ليبيا

Google+ Print

مصراوي Masrawy

مقتل 44 مهاجرا بعد تعطل شاحنة كانوا يستقلونها من النيجر إلى ليبيا

02:59 م الخميس 01 يونيو 2017

مقتل 44 مهاجرا بعد تعطل شاحنة كانوا يستقلونها من النيجر إلى ليبيا

مقتل 44 مهاجرا بعد تعطل شاحنة كانوا يستقلونها من ا

مارادي (النيجر) - (د ب أ):
صرح مسؤول بالصليب الأحمر في النيجر، اليوم الخميس، بأن 44 مهاجرا، بينهم ستة أطفال، لقوا حتفهم بعد تعطل شاحنتهم في الصحراء وهم في طريقهم من النيجر إلى ليبيا.

وأفاد لوال طاهر، رئيس الصليب الأحمر في منطقة بيلما بالنيجر، لوكالة الأنباء الألمانية، بنجاة ستة أشخاص فقط ممن كانوا على متن الشاحنة التي كانت في طريقها بين بلدتي أجاديز وديركو.

وأضاف أن الناجين، وهم خمسة رجال وأمرأة، ساروا على الأقدام حتى تم إنقاذهم بالقرب من بلدة أشيجور.

ووفقا للصليب الأحمر، فإن من بين الضحايا، وهم من مواطني نيجيريا وغانا، 17 امرأة وثلاثة أطفال وثلاثة رضع. وقد لقوا حتفهم من العطش.

وتقول المنظمة الدولية للهجرة إن 330 ألف مهاجر عبروا العام الماضي النيجر باتجاه أوروبا.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الجيش التركي يعلن مقتل 6 من عناصر

    الجيش التركي يعلن مقتل 6 من عناصر "العمال الكردستاني" شمال العراق

    أخبار
  • المنظمة الدولية للهجرة: مهربو البشر

    المنظمة الدولية للهجرة: مهربو البشر "يكسبون" 35 مليار دولار سنويا

    أخبار
  • ترامب يعتبر قتل رجلين دافعا عن مسلمة محجبة

    يعتبر قتل رجلين دافعا عن مسلمة محجبة "غير مقبول"

    أخبار
  • منافس ميركل يدعو كل الديمقراطيات في أوروبا إلى الوقوف في وجه ترامب

    منافس ميركل يدعو كل الديمقراطيات في أوروبا إلى الوقوف في وجه ترامب

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • في ذكرى وفاتها..

    في ذكرى وفاتها.. "زها حديد" طاووس هندسة المعمار (بروفايل)أخبار

  • صورة حديثة للفنانة المعتزلة نسرين زوجة محسن محيي الدين

    صورة حديثة للفنانة المعتزلة نسرين زوجة محسن محيي الدينفنون

  • استشهاد 3 ضباط ومجند وتدمير سيارتين لإرهابيين في الواحات البحرية

    استشهاد 3 ضباط ومجند وتدمير سيارتين لإرهابيين في الواحات البحريةأخبار

  • لجنة عاجلة لمواجهة أزمة عقار الأزاريطة المائل - صور

    لجنة عاجلة لمواجهة أزمة عقار الأزاريطة المائل - صورأخبار

  • هل تنجح الصناديق العقارية في تشجيع ثقافة

    هل تنجح الصناديق العقارية في تشجيع ثقافة "الإيجار" بدلا من موروث "شقةأخبار

  • كيف واجهت نادية الجندي

    كيف واجهت نادية الجندي "سحلية" رامز جلال - فيديوفنون

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
فيديو| وزير الأوقاف: الإبلاغ عن الإرهابيين واجبا شرعيا ووطنيا

فيديو| وزير الأوقاف: الإبلاغ عن الإرهابيين واجبا شرعيا ووطنيا

مستشار ترامب يترك منصبه بعد الانسحاب من "اتفاقية باريس" للتغيرات المناخية

مستشار ترامب يترك منصبه بعد الانسحاب من "اتفاقية باريس" للتغيرات المناخية

فيديو| الإبراشي: «برج الأزاريطة المائل» معجزة.. العالم كله بيتكلم عنها

فيديو| الإبراشي: «برج الأزاريطة المائل» معجزة.. العالم كله بيتكلم عنها

الأمم المتحدة: خروج ترامب من اتفاقية المناخ "خيبة أمل كبيرة"

الأمم المتحدة: خروج ترامب من اتفاقية المناخ "خيبة أمل كبيرة"