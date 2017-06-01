مقتل 44 مهاجرا بعد تعطل شاحنة كانوا يستقلونها من النيجر إلى ليبيا
مقتل 44 مهاجرا بعد تعطل شاحنة كانوا يستقلونها من النيجر إلى ليبيا
02:59 م الخميس 01 يونيو 2017
مقتل 44 مهاجرا بعد تعطل شاحنة كانوا يستقلونها من ا
مارادي (النيجر) - (د ب أ):
صرح مسؤول بالصليب الأحمر في النيجر، اليوم الخميس، بأن 44 مهاجرا، بينهم ستة أطفال، لقوا حتفهم بعد تعطل شاحنتهم في الصحراء وهم في طريقهم من النيجر إلى ليبيا.
وأفاد لوال طاهر، رئيس الصليب الأحمر في منطقة بيلما بالنيجر، لوكالة الأنباء الألمانية، بنجاة ستة أشخاص فقط ممن كانوا على متن الشاحنة التي كانت في طريقها بين بلدتي أجاديز وديركو.
وأضاف أن الناجين، وهم خمسة رجال وأمرأة، ساروا على الأقدام حتى تم إنقاذهم بالقرب من بلدة أشيجور.
ووفقا للصليب الأحمر، فإن من بين الضحايا، وهم من مواطني نيجيريا وغانا، 17 امرأة وثلاثة أطفال وثلاثة رضع. وقد لقوا حتفهم من العطش.
وتقول المنظمة الدولية للهجرة إن 330 ألف مهاجر عبروا العام الماضي النيجر باتجاه أوروبا.
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