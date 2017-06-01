رئيس "العربية للتصنيع" يبحث دعم العلاقات المشتركة مع وزير دفاع الكاميرون
رئيس "العربية للتصنيع" يبحث دعم العلاقات المشتركة مع وزير دفاع الكاميرون
03:00 م الخميس 01 يونيو 2017
الفريق عبد العزيز سيف الدين رئيس الهيئة العربية لل
كتب- مصطفى المنشاوي:
أكد الفريق عبد العزيز سيف الدين رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أن "المستقبل والأمل لغد أفضل أصبح الآن واقعا ملموسا في قارة إفريقيا بثراوتها الطبيعية والبشرية".
وشدد سيف الدين خلال استقباله اليوم الخميس، وزير الدفاع بدولة الكاميرون جوزيف بيتي أوسومو، الذي يزور القاهرة حاليا، أن "مُستقبلنا مُشترك وأنه لابد من تحقيق التكامل والتنسيق فيما بيننا من أجل أن نحقق آمال وطموحات شعوبنا وأن ذلك ليس مستحيلا طالما تعاوننا وتم إستغلال إمكاناتنا بشكل أفضل".
وأشاد وزير الدفاع الكاميروني بدور الهيئة العربية للتصنيع الإيجابي وتواجدها المُكثف وبقوة في القارة الإفريقية وبصماتها البراقة من خلال المُشاركة في العديد من المشروعات التنموية والإستراتيجية الهامة.
وشدد وزير الدفاع الكاميروني على دور رجال الأعمال والقطاع الخاص وأنه سيحثهم علي المشاركة في معرض نيجيريا بشهر يوليو القادم، حيث تشارك الهيئة العربية للتصنيع بقوة وهذا أمر إيجابي للتعاون بين مصر والكاميرون مستقبلا وزيادة حجم التبادل التجاريبين الجانبين.
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