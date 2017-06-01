وزير التعليم العالي يطالب وزيري الآثار والطيران بدعم مدينة البحوث الإلكترونية
وزير التعليم العالي يطالب وزيري الآثار والطيران بدعم مدينة البحوث الإلكترونية
02:52 م الخميس 01 يونيو 2017
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كتبت- داليا شبل:
تصوير - أحمد النجار:
استمع الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، خلال المؤتمر الصحفي بمدينة العلوم للبحوث الإلكترونية، إلى مقترحات تطوير المدينة وحل المشكلات التي تواجه الباحثين، وكان منها تأخير حصول المدينة على استصدار القرار النهائي بإنشاء المنطقة الاستثمارية.
وأجرى عبد الغفار اتصالا هاتفياً بوزيري الآثار والطيران؛ لإنهاء إجراءات حصول المدينة على موافقات من هيئة الطيران المدني، وهيئة الأثار تمهيدًا لعرضها على هيئة الاستثمار لاستصدار القرار النهائي بإنشاء المنطقة الاستثمارية.
وعرض مسؤولو المركز بعض المشاكل التي تتعلق بموافقات تقييم الأثر البيئي للمدينة العلمية، المنتظرة دراستها من بمعهد الدراسات البيئية بجامعة عين شمس.
وأوضح "عبد الغفار" أن الوزارة تتبع نظامًا دورياً لتقييم الإنتاج العلمي للباحثين بالمراكز والمعاهد البحثية كل 3 أشهر، لضمان استغلال الموارد في منتج بحثي يعود بالنفع على المجتمع، ويزيد من مؤشر النشر العلمي الدولي للباحثين المصريين، وتعمد الوزارة خلال المرحلة المقبلة بتطبيق هذا النظام على الباحثين بالجامعات خلال الفترة المقبلة.
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