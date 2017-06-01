"إسماعيل" يلتقي رئيس أوروجواي.. ويؤكد: نتعاون في مجالات الدواء والسياحة

كتب - محمد غايات:

التقى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، رئيس أوروجواي تباري فاسكيز، والوفد المرافق له من وزراء الزراعة والثروة الحيوانية والخارجية بدولة أوروجواي.

‪‪وقال إسماعيل، في تصريحات صحفية اليوم، إن العلاقات طيبة بين الدولتين وهناك تنسيق سياسي بيننا، مشيرًا إلى مواقفهم الواضحة والداعمة لمصر.

‏‪‪وحول مجالات التعاون المشترك، أوضح رئيس الوزراء، أنه سيتم التعاون في مجال الثروة الحيوانية، مضيفًا أن الأوروجواي متطورين في مجال تصدير اللحوم الحية والمجمدة، فضلا عن التعاون في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، نظرًا لأن الأوروجواي من الدول المتقدمة في صناعة اللحوم‬‬.

‏‪‪وأشار إلى أنه سيتم التعاون أيضًا في مجال صناعة الدواء، والسياحة، منوهًا إلى أنهم تطرقوا خلال المباحثات إلى اتفاقية الميكروسكول التي دخلت حيّز التنفيذ في إطار التعاون بين الدولتين، موضحًا أنه تمت مناقشة مشروعات وإمكانيات الاستثمار في منطقة قناة السويس‬‬.

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