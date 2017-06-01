"إسماعيل" يلتقي رئيس أوروجواي.. ويؤكد: نتعاون في مجالات الدواء والسياحة
"إسماعيل" يلتقي رئيس أوروجواي.. ويؤكد: نتعاون في مجالات الدواء والسياحة
02:51 م الخميس 01 يونيو 2017
-
عرض 5 صورة
-
عرض 5 صورة
-
عرض 5 صورة
-
عرض 5 صورة
-
عرض 5 صورة
إعادة الألبوم
الألبوم التالى
وزير التعليم العالي يطالب وزيري الآثار والطيران بدعم مدينة البحوث
كتب - محمد غايات:
التقى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، رئيس أوروجواي تباري فاسكيز، والوفد المرافق له من وزراء الزراعة والثروة الحيوانية والخارجية بدولة أوروجواي.
وقال إسماعيل، في تصريحات صحفية اليوم، إن العلاقات طيبة بين الدولتين وهناك تنسيق سياسي بيننا، مشيرًا إلى مواقفهم الواضحة والداعمة لمصر.
وحول مجالات التعاون المشترك، أوضح رئيس الوزراء، أنه سيتم التعاون في مجال الثروة الحيوانية، مضيفًا أن الأوروجواي متطورين في مجال تصدير اللحوم الحية والمجمدة، فضلا عن التعاون في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، نظرًا لأن الأوروجواي من الدول المتقدمة في صناعة اللحوم.
وأشار إلى أنه سيتم التعاون أيضًا في مجال صناعة الدواء، والسياحة، منوهًا إلى أنهم تطرقوا خلال المباحثات إلى اتفاقية الميكروسكول التي دخلت حيّز التنفيذ في إطار التعاون بين الدولتين، موضحًا أنه تمت مناقشة مشروعات وإمكانيات الاستثمار في منطقة قناة السويس.
مصراوي| تابعونا في صفحة متخصصة تواكب شهر رمضان بتغطية خاصة
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
اجتماع مغلق بين "عبد العال" ورئيس الوزراء بمجلس النواب
-
بدء المباحثات بين الإمام الأكبر ورئيس أوروجواي بمشيخة الأزهر
-
تشديدات أمنية أمام الأزهر استعدادًا لوصول رئيس أوروجواي
-
رئيس أوروجواي: نتطلع لمواصلة التنسيق المشترك مع مصر في كافة المجالات
إعلان
إعلان
أخبار تهمك
-
بالصور.. "مصراوي" في موقع البرج المائل.. 13 طابقًا يهددون حياة أهاليأخبار
-
التليجراف: تدوينة غريبة لترامب تثير تخوفات حول أمن البيت الأبيضأخبار
-
مكرم يتقدم ببلاغ ضد إبراهيم عيسى يتهمه بنشر 6 مقالات "تثير الفتنة"أخبار
-
جدل حول طلب الإمارات من طاقم تايواني إزالة العلمأخبار
-
مصدر بالأهلي يرد.. هل تلقى كوليبالي عرضًا من بورتثموث؟رياضة
-
بالفيديو- شقيقة رشدي أباظة: والدي طرده من المنزل بسبب التمثيل.. وكانفنون