الصين تتعهد بتأييد اتفاقية باريس للمناخ فيما ينتظر العالم قرار ترامب بشأنها

برلين - (د ب أ):

ذكر رئيس وزراء الصين لي كيه تشيانج، اليوم الخميس، أن بلاده ستواصل العمل مع الاتحاد الأوروبي وغيره من الدول لتأييد اتفاقية باريس للمناخ.

وقال لي الذي كان يتحدث عقب المحادثات الثنائية مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في برلين، إن "في مصلحتنا العمل خطوة خطوة تجاه تنمية مستدامة مستدام" وحماية البيئة بالتعاون مع المجتمع الدولي.

وتأتي تصريحاته عقب تلميحات أن الولايات المتحدة قد تنسحب من الاتفاقية الدولية التي أبرمت عام 2015 للحد من انبعاثات غازات الدفيئة. ومن المتوقع أن يدلي ترامب بإعلان في وقت لاحق من اليوم الخميس.

وأشارت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى أن ما أكده لي يعد أمرًا " مشجعا للغاية".

أجرت ميركل ولي مباحثات ثنائية في برلين في محاولة لصياغة الأجندة قبل قمة مجموعة دول العشرين الصناعية والناشئة التي تقام في هامبورج بألمانيا في السابع والثامن من يوليو المقبل بعدما استضافت رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

وقللت وزيرة الطاقة الألمانية باربرا هندريكس من عواقب انسحاب ترامب من اتفاقية باريس، قائلة اليوم إن " المناخ العالمي سينجو ثماني سنوات أخرى بدون الولايات المتحدة ".

ومن المنتظر أن يسافر لي في وقت لاحق اليوم الخميس إلى بروكسل لحضور القمة الأوروبية الصينية التي تعقد سنويا حيث سيلتقي بمسئولين رفيعي المستوى بالاتحاد الأوروبي لمناقشة قضايا تجارية والتغير المناخي وكذلك التجارب الصاروخية لكوريا الشمالية.

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