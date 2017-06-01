الجيش يدعم الوادي الجديد بخمسة منافذ للسلع الأساسية
الجيش يدعم الوادي الجديد بخمسة منافذ للسلع الأساسية
02:43 م الخميس 01 يونيو 2017
الوادي الجديد – محمد الباريسي:
أكد المهندس صلاح السيد، مدير عام التموين بالوادي الجديد، اليوم الخميس، أن القوات المسلحة نفذت 5 منافذ ثابتة لبيع السلع التموينية لأهالي المحافظة بأسعار مخفضة تقل عن مثيلتها في السوق بحوالي 30 % .
وأضاف السيد، لمصراوي، أنه جري إقامة منفذ بمدينة موط بمركز الداخلة ، كما تم إقامة منفذ للقوات المسلحة بمدينة باريس ، فضلا عن إقامة منفذ بمدينة الفرافرة ، ومنفذين آخرين بمدينتي الخارجة وبلاط لافتا إلى أن هذه المنافذ تشهد إقبالا كبير من جانب المواطنين خاصة أنها وفرت السلع التموينية بالدرجة الأولي وبأسعار مخفضة .
كما لفت الي،أنه جري تنفيذ معرض أهلا رمضان بحي البساتين بمدينة الخارجة ، كما جري تنفيذ منفذ الصندوق الاجتماعي بمدينة الخارجة ، كما تم تنفيذ منفذ بيع تابع لمديرية أمن الوادي الجديد بالإضافة إلى منفذ أخر بمركز جمعية البيئة بمركز بلاط .
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