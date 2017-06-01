بالصور.. بدء إصلاحات هبوط أرضي بمحور المشير
بالصور.. بدء إصلاحات هبوط أرضي بمحور المشير
02:53 م الخميس 01 يونيو 2017
بدء إصلاحات هبوط أرضي بمحور المشير
كتب - فتحي عمر:
بدأت الإدارة العامة لمرور القاهرة، الإشراف على أعمال إصلاح هبوط أرضى بمنزل كوبري التسعين بمحور المشير طنطاوي قبل بدء فترات الذروة منعاً لظهور أي كثافات مرورية بالطريق وتم غلق حارتين أمام حركة السيارات لحين انتهاء عمليات الإصلاح
وتمكن رجال المرور من تصفية كافة الكثافات التي ظهرت في الاتجاه القادم من محور التسعين والتجمع والطريق الدائري وصولا إلى مدينة نصر، وسط انتشار رجال المرور لملاحظة حركة السيارات.
ونصحت إدارة المرور بتوجه قائدي السيارات إلى الطرق البديلة القادمة من محور التسعين والطريق الدائري بالتوجه لمحور الثورة وطريق العاشر لتخفيف الاحمال عن الطريق لحين إصلاح منطقة الهبوط.
تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة بلاغاً من الخدمات المعينة بمحور المشير بظهور كثافات مرورية ناتجة عن هبوط أرضي، وأمر اللواء علاء متولي، مدير مرور القاهرة، بالدفع برجال المرور لتصفية الكثافات وتسيير الحركة المرورية.
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