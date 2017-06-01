الداخلية تكشف تفاصيل ضبط المتهم بالتعدي على مأمور مركز الصف بالجيزة
الداخلية تكشف تفاصيل ضبط المتهم بالتعدي على مأمور مركز الصف بالجيزة
02:36 م الخميس 01 يونيو 2017
ضبط المتهم بالتعدي على مأمور مركز الصف بالجيزة
كتب محمد الصاوي وعلاء عمران:
تمكنت الأجهزة الامنية من ضبط شخص مطلوب ضبطه لقيامه بالتعدي على نائب مأمور مركز الصف بالجيزة أثناء تأمين حملة إزالة التعديات على أملاك الدولة.
وقالت وزارة الداخلية في بيان لها اليوم الخميس ، انه في إطار الجهود الأمنية المبذولة لضبط الجريمة بشتى صورها وملاحقة وضبط العناصر الصادر ضدها قرارات بالضبط والإحضار من الجهات القضائية المختلفة، نجحت مباحث مركز شرطة سمالوط بمديرية أمن المنيا في ضبط "خالد ح. ع" 37 عاما سائق، مقيم بدائرة مركز شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة، والمطلوب ضبطه وإحضاره في واقعة التعدي على نائب مأمور مركز شرطة الصف بعدة طعنات بسلاح أبيض كان بحوزته، بتاريخ 29 مايو الماضي أثناء قيام قوة أمنية بتأمين حملة لإزالة مسكن مخالف أقامه المتهم على أراضي أملاك الدولة بدائرة مركز شرطة الصف.
وأضاف البيان، أن التحريات أكدت اختباء المتهم بقرية جبل الطير البحرية بدائرة مركز شرطة سمالوط محل إقامة عائلته.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم ضبطه، وقالت التحقيقات بأنه بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية.
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