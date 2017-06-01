تفاصيل جلسة إيناسيو مع «الونش»

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عقد البرتغالي أوجستو إيناسيو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة خاصة مع مدافع الفريق محمود حمدي «الونش»، اليوم الخميس، على هامش مران الفريق.

وقام إيناسيو بتحفيز اللاعب قبل مواجهة اتحاد العاصمة، وطالبه بضرورة التركيز الشديد، وأبلغه أن جلوسه على دكة الاحتياطي في المباراة الأخيرة ليس عيبًا، وأنه فضل منحه راحة بسبب ضغط المباريات منعًا لإجهاده أو تعرضه لأي إصابة.

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ومن المنتظر أن يعود «الونش» لتشكيل مباراة اتحاد العاصمة الجزائري المقرر لها غدًا الجمعة في إطار الجولة الثالثة لدور الـ16 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.