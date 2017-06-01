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أجايي: هدفي هو إسعاد جماهير الأهلي

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أجايي: هدفي هو إسعاد جماهير الأهلي أجايي: هدفي هو إسعاد جماهير الأهلي

التحرير

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أعرب النيجيري جونيور أجايي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته باللعب للنادي الأهلي، مؤكدًا أنه يلعب في أكبر نادي بالقارة الإفريقية.

وأوضح أجايي أن الفوز ببطولة الدوري هذا العام للمرة الـ39 في تاريخ النادي يعد شيئًا مهما بالنسبة له، لافتًا إلى أن هدفه هو إسعاد الجماهير.

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وقال اللاعب النيجيري إنه يهدي لقب الدوري إلى الجماهير الوفيّـة التي لا تتأخر عن تقديم الدعم والمساندة للفريق في كل الأوقات.

جاء ذلك في الاحتفالية التي أقامها النادي، مساء أمس الأربعاء، بعد التتويج بلقب الدوري العام الذي حسمه الفريق قبل أربع جولات.

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التحرير

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