وزير المالية يكشف حقيقة رفع الفائدة على شهادات قناة السويس

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أكد عمرو الجارحى وزير المالية، أنه لا توجد أى نية لدى الحكومة بتحريك أسعار الفائدة على شهادات قناة السويس بعد قرار البنك المركزى برفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.

وقررت لجنة السياسيات النقدية بالبنك المركزى، رفع سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 200 نقطة أساس ليصل الى 16.75% و 17.755%.

وأوضح الجارحى فى تصريحات له اليوم، أن إجراء البنك المركزى بشأن رفع أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس، يمكن أن يكون لها أثر سلبى على الموازنة العامة، مشيراً إلى أن التركيز الأن على خفض التضخم، وهو بالفعل يقل تدريجيا شهر بعد شهر.

وارتفع معدل التضخم خلال شهر ابريل الماضى مسجلا نحو32.9%، وهو أعلى معدل وصلت إليه مصر منذ سنوات طويلة، وفقاً لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء.

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وأشار وزير المالية إلى أن الحكومة وافقت على حزمة من الإجراءات للحماية الاجتماعية الجديدة، والتى تبلغ نحو 46 مليار جنيه، منها 23 مليار جنيه لزيادة المعاشات، و7 مليارات جنيه خاصة بالإعفاء الضريبى للشرائح الضريبية الدنيا، و144 مليار جنيه لصالح زيادة الرواتب، بالإضافة إلى 2 مليار جنيه لزيادة معاشات تكافل وكرامة، موضحاً أن علاوة غلاء المعيشة سيتم ضمها للأجر الأساسى.

وبالنسبة للسندات التى طرحتها المالية مؤخرا فى الأسواق الدولية، أكد الجارحى أن الوزارة اصدرت سندات بقيمة 3 مليارات دولار جاءت بواقع مليار دولار للسندات أجل 10 سنوات، و1.25 مليار للسندات أجل 30 سنة، و750 مليونا أجل 5 سنوات.

وأضاف الوزير أن 46% من الطلبات على السندات جاءت على أجل 30 سنة، و34% جاء لأجل 10 سنوات و20% للسندات أجل 5 سنوات، مؤكداً أن الإقبال على السندات المصرية فى الأسواق العالمية خصوصًا فى الآجال الطويلة يعنى الثقة فى الإقتصاد المصرى، ومقدراته على المدى الطويل.

