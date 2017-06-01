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نائب أسيوط يطالب الحكومة بمنح أراضي الدولة للشباب بحق الانتفاع لحل أزمة البطالة

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نائب أسيوط يطالب الحكومة بمنح أراضي الدولة للشباب بحق الانتفاع لحل أزمة البطالة نائب أسيوط يطالب الحكومة بمنح أراضي الدولة للشباب بحق الانتفاع لحل أزمة البطالة

التحرير

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طالب النائب جمال عباس، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بدائرة أسيوط، وعضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، برئاسة المهندس شريف إسماعيل بإعداد خطط إستراتيجية مُحكمة تستهدف التنمية الشاملة لكافة أراضي وذلك بعد انتهاء عمل لجنة استرداد أراضي الدولة من واضعي اليد.

وقال عباس، في بيان له، إن التنمية تأتي لحل العديد من الأزمات والعقبات التي يشهدها المصريين أهمها البطالة بخلق فرص عمل للشباب بمنحهم مساحات مُحددة من أراضي الدولة بحق الانتفاع وليس التمليك للزراعة وإقامة المشروعات الصغيرة وتوفير كافة الخدمات والمرافق إليهم في تلك المناطق تحت إشراف مجلس الوزراء.

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كما أكد النائب البرلماني، أن تلك الخطوة ستعد ضربة قاضية للفوضويين لأن مواجهة الإرهاب الحقيقة بالتنمية.

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التحرير

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