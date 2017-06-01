برلماني: تأخر «تعويض شركات المقاولات» أحدث خلل فى التوازن المالي بأعمال البناء

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قال النائب محمد بدوي دسوقى، عضو مجلس النواب، إن قانون تعويض شركات المقاولات تاخر كثيراً، ولكن تمت الموافقة عليه مؤخرًا بمجلس النواب، بعد العديد من المشاورات والصياغات وتحديد شروط صرف التعويضات للشركات.

وأشار بدوي، إلى أنه كان هناك تخوف من تأخر القانون، والذى يعرض العديد من شركات التشييد والبناء للإفلاس نتيجة ارتفاع الأسعار بعد تحرير سعر الصرف، لافتًا إلى أنه تسبب فى حدوث خلل كبير فى التوازن المالى بين الجهات الساندة للأعمال وبين المقاولين القائمين بأعمال التشييد والبناء والخدمات والتوريدات.

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وأوضح عضو مجلس النواب، أن قطاع التشييد والبناء يمثل قاطرة التنمية فى مصر، خاصة وأنه القطاع الوحيد فى مصر الذى لديه اكتفاء بنسبة 99.9%، ولا يعتمد على أى شركات أجنبية، ويُعد حماية للاقتصاد المصرى، نظراً لمشاركته الكبيرة فى الاستثمارات.

