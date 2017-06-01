الإعدام شنقا للمتهم باغتصاب «طفلة البامبرز»

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قضت الدائرة 11 بمحكمة جنايات المنصورة، برئاسة المستشار مختار شلبي، اليوم الخميس، بإعدام المتهم باغتصاب الطفلة "جنا"، والمعروفة إعلاميا بـ"طفلة البامبرز".

وسادت حالة من الفرحة أرجاء قاعة المحكمة عقب النطق بالحكم، وأكد رضا الدنبوقي، محامي الطفلة، أن الحكم رادع يبعث رسالة طمأنينة للأهالي بأن القانون له أذرع قادرة على القصاص من المعتدين وخاصة المتحرشين بالأطفال والسيدات.

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القضية تعود إلى مارس الماضي، حيث تقدمت "نهى ص."، 29 عاما، ربة منزل، ببلاغ تتهم فيه "إبراهيم م."، 35 عاما، عامل، بالتعدي جنسيًا على طفلتها، التي تبلغ من العمر عامين، ما أدى إلى إصابتها بنزيف حاد في المهبل.

وتمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم، الذي اعترف أنه استدرج الطفلة أثناء لهوها أمام منزلها إلى إحدى الغرف المهجورة، واعتدى عليها جنسيا بعدما نزع "بامبرز" كانت ترتديه، لكنه لاذ بالفرار فور مشادته لها تنزف.