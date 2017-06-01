البورصة تربح 2.6 مليار جنيه بمشتريات محلية وأجنبية

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أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة يوم الخميس، أخر جلسات الأسبوع على ارتفاع جماعي، وربح رأس المال السوقى للاسهم المقيدة نحو 2.6 مليار جنيه بإجمالى تداولات 1.13 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي اكس 30” بنسبة 0.96% ليصل إلى مستوى 13467.29 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 70” للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.33% ليصل إلى مستوى 573.41 نقطة، كما ارتفع مؤشر "إيجي اكس 100” الأوسع نطاقا بنسبة 0.37% ليصل إلى مستوى 1369.13 نقطة.

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ومالت تعاملات المصريين والأجانب نحو الشراء بصافى مشتريات 25.7 مليون جنيه و11.5 مليون جنيه، بينما مالت تعاملات العرب نحو البيع بصافى بيعى 37.25 مليون جنيه.