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أسباب ارتقاع أسعار اللحوم البلدية في الأسواق

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أسباب ارتقاع أسعار اللحوم البلدية في الأسواق أسباب ارتقاع أسعار اللحوم البلدية في الأسواق

التحرير

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شهدت اللحوم البلدية ارتفاعاً ملحوظاً في الفترة الأخيرة بشكل غير مبرر مما أثار العديد من التساؤلات حول أسباب هذا الارتفاع والتفاوت الكبير من منطقة لأخرى.

متوسط أسعار اللحوم اليوم:

وسجل سعر اللحم الكندوز نحو 130 لـ 150 نيه للكيلو، وبينما سجل الضأن نحو 125 لـ 140 جنيه للكيلو، والكندوز الصغير نحو 135 لـ 160 جنيه للكيلو، فيما سجل لحم الكندوز الكبير نحو 125 لـ 140 جنيه للكيلو، ولحم الضأن بالعظم نحو 90 لـ 105 جنيه للكيلو.

وفي هذا السياق أوضح محمد وهبة رئيس شعبة القصابين أن سبب تفاوت الأسعار هو سوء التخطيط من وزارة الزراعة في التعامل مع الثروة الحيوانية، مما تسبب في أزمة حقيقية منها تأخر مشروع البتلو والذى كان سيحقق اكتفاء ذاتى لمصر في حال تنفيذه.

وأكد ان نقص الإنتاج هو أحد أهم الأسباب في ارتفاع الاسعار وكذلك عدم وجود خطة للنهوض بالثروة الحيوانية، بالإضافة لارتفاع أسعار الأدوية البيطرية نتيجة تعويم الجنيه، وارتفاع أسعار الاعلاف أيضا كل ذلك أدى إلى رفع أسعار اللحوم البلدية.

ورفض وهبة وصف التجار بالجشعين قائلا:" التجار مظلومين ويعانون كثيراً لبيع بضاعتهم، فالاقبال انخفض بشكل كبير بسبب حالة الركود في غالبية الأسواق".

شلبي جابر سكرتير عام شعبة القصابين أكد أن البتلو وبيعه وذبحه سبب رئيسي يهدد الثروة الحيوانية بشكل كبير، معتبراً أن الأزمة تكمن في ارتفاع أسعار مدخلات الانتاج وهو الأمر الذى أدى الى ارتفاع أسعار التربية، مؤكداً أن هناك تراخى واضح من وزارة الزراعة في توفير الأعلاف المصرية وكذلك الذرة الصفراء والفول الصويا.

الترحيب بالمستورد على حساب المحلى:

جمال عادل أحد التجار أكد أن هناك تسهيلات كبيرة للحوم المستورة ودعاية لها على حساب اللحوم البلدية، مؤكداً أنه لو تم اعطاء جزء صغير من اهتمام الدولة لتنمية الثرورة الحيوانية وزيادة الرقعة الزراعية لأصبح هناك وفرة من الانتاج المحلى الأمر الذي سيجعل الأسعار تنخفض بشكل كبير.

وأضاف :" الجزارين غلابة وبيعانوا زى المواطن بالضبط، بالاضافة إلى أنهم يتعرضون لخسارة كبيرة بسبب قلة الإقبال ونقص المنتج ذاته، مؤكداً أنه على الجميع البحث عن حلول لأزمة الثروة الحيوانية بدلا من اللجوء للمستورد بإعتبار أن توفيره سيساهم في حل أزمة نقص الانتاج".

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التحرير

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