"الآثار" تعلن كشف جديد بأسوان

كتبت-نسمة فرج:

أعلن الدكتور محمود عفيفي، رئيس قطاع الآثار المصرية، الكشف عن 10 مقابر تعود للعصر المتأخر بموقع قرب ضريح الأغاخان غرب أسوان، وذلك أثناء أعمال الحفائر التي قامت بها بعثة أثرية مصرية من وزارة الآثار.

وأكد نصر سلامة، مدير عام آثار أسوان والنوبة، حسب بيان اليوم الخميس، أن أهمية هذا الكشف ترجع إلى أن هذه المقابر تعد امتدادا لجبانة غرب أسوان والتي اكتشفت أوائل القرن الماضي وتتكون من عدد من المقابر تخص أهم حكام مدينة أسوان خلال عصر الدولة القديمة والوسطي والحديثة.

ومن جانبه قال الأثري سيد الراوي، رئيس البعثة الأثرية المصرية العاملة بالموقع، إن المقابر المكتشفة متشابهة في تصميمها المعماري فهي تتكون من درجات سلم منحوتة في الصخر تؤدي إلى مدخل المقبرة ومنه إلى غرف بسيطة عثر بداخلها على عدد من التوابيت والمومياوات تخص أصحابها، وسوف تقوم البعثة خلال موسم حفائرها القادم بدراسة ما تم اكتشافه من آثار داخل المقابر واجراء أعمال الترميم اللازمة لها.



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