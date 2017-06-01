رئيس الأورجواي لـ"عبدالعال": نعتز بالحضارة المصرية لإسهامها الثقافي في بلادنا

كتب - أحمد علي:

استقبل الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، اتاباري فاسكيز رئيس جمهورية الأورجواي، في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى مصر.

جاء ذلك بحضور وزيري الخارجية والزراعة بدولة أورجواي، فيما حضر اللقاء من الجانب المصري وكيل مجلس النواب سليمان وهدان، والمستشار أحمد سعد الدين الأمين العام للمجلس، والنائب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار، ووكيل لجنة العلاقات الخارجية النائب طارق رضوان، ووكيل لجنة الزراعة النائب عبدالحميد دمرداش.

وأكد عبد العال أن هذه الزيارة تعكس اهتمام البلدين بتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، ولاسيما على الصعيد البرلماني، حيث أعرب عن تطلع مصر لتشكيل مجموعة صداقة برلمانية بين البلدين وكذلك مع برلمان الميركوسور مما سيسهم فى تعزيز العلاقات الثنائية، إضافة إلى تبادل الخبرات التشريعية والوفود البرلمانية بين البلدين.

من جانبه، أشار "فاسكيز" خلال اللقاء إلى حرص بلاده على تقوية ودعم العلاقات مع مصر على كافة المستويات، مؤكدًا اعتزاز بلاده بالحضارة المصرية وإسهامها الثقافي الذي استفادت منه جمهورية أورجواي كثيراً، وأكد بشكل خاص على أهمية تنمية التعاون الاقتصادى بين البلدين، معرباً عن تقديره للمباحثات البناءة التى أجراها مع السيد رئيس الجمهورية قبل مجيئة إلى مجلس النواب.

واحتل التعاون الزراعي بين البلدين حيزاً مهما من المباحثات لاسيما في ضوء اصطحاب رئيس جمهورية أورجواي وزير الزراعة معه وحضور وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب المصري اللقاء، حيث تم الاتفاق على تبادل الخبرات في مجال استخدام التقنيات الحديثة في ترشيد استخدام المياه. وتنمية الثروة الحيوانية، لاسيما في ضوء التجربة الفريدة والمتطورة التي تتمتع بها أورجواي في هذا المجال، وتطلع مصر إلى الاستفادة منها، حسبما ذكر بيان للمجلس اليوم الخميس.

كما شملت المباحثات أيضاً بحث تنسيق المواقف وتعزيز التعاون بين البلدين في إطار الاتحاد البرلمانى الدولي، خاصة في ظل عضوية الدكتور علي عبدالعال في اللجنة التنفيذية بالاتحاد، مما يساعد على معالجة القضايا المشتركة بين الجانبين.​