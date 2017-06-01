‏‫الداخلية: ضبط 145 قضية مخدرات وتنفيذ 27 ألف حكمًا قضائيًا

كتب - علاء عمران:

تمكنت الاجهزة الامنية بوزارة الداخلية، من ضبط 145 قضية مخدرات، 4 مُتهَمَين لقيامهم بممارسة أعمال البلطجة والسرقة بالإكراه، تشكيلين عصابيين، 141 سجين ومتهم ومراقب هاربين، 231 دراجة نارية مخالفة، 6 قضايا اتجار في الألعاب النارية، تنفيذ 27560 حكم قضائي متنوع

شنت الاجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملات أمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة الماضية عن ضبط 145 قضية مخدرات، 4 مُتهَمَين لقيامهم بممارسة أعمال البلطجة والسرقة بالإكراه، تشكيلين عصابيين، 141 سجين ومتهم ومراقب هاربين، 231 دراجة نارية مخالفة، 6 قضايا إتجار في الألعاب النارية، تنفيذ 27560 حكمًا قضائيًا متنوعًا.