الداخلية: ضبط 145 قضية مخدرات وتنفيذ 27 ألف حكمًا قضائيًا
الداخلية: ضبط 145 قضية مخدرات وتنفيذ 27 ألف حكمًا قضائيًا
02:26 م الخميس 01 يونيو 2017
ضبط 145 قضية مخدرات
كتب - علاء عمران:
تمكنت الاجهزة الامنية بوزارة الداخلية، من ضبط 145 قضية مخدرات، 4 مُتهَمَين لقيامهم بممارسة أعمال البلطجة والسرقة بالإكراه، تشكيلين عصابيين، 141 سجين ومتهم ومراقب هاربين، 231 دراجة نارية مخالفة، 6 قضايا اتجار في الألعاب النارية، تنفيذ 27560 حكم قضائي متنوع
شنت الاجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملات أمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.
وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة الماضية عن ضبط 145 قضية مخدرات، 4 مُتهَمَين لقيامهم بممارسة أعمال البلطجة والسرقة بالإكراه، تشكيلين عصابيين، 141 سجين ومتهم ومراقب هاربين، 231 دراجة نارية مخالفة، 6 قضايا إتجار في الألعاب النارية، تنفيذ 27560 حكمًا قضائيًا متنوعًا.
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