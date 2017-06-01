ليلة سقوط "البيچ بوس".. الأمن طارده ٦ ساعات وضبطه بحوزته ٣٤٨ قطعة آثار

مصراوي Masrawy

كتب - فتحي عمر:



ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ومباحث السياحة والآثار، القبض على أكبر مُنقب عن الآثار في القاهرة والقليوبية بحوزته ٣٤٨ قطعة أثرية وذلك بعد مطاردة استمرت ٦ ساعات ليلة أمس.



وضبط رجال المباحث "محمد.ع" ٤٨ سنة، حاصل على دبلوم صنايع، ومقيم بكفر علوان طوخ قليوبية، إثر ورود معلومات لضباط مباحث السياحة والآثار، بحيازته لبعض القطع الأثرية، وذلك بقصد بيعها والاتجار فيها والاتفاق مع آخرين على الحصول على مبالغ مالية باهظة مقابل بيعها لهم.



اتفق المتهم على التقابل مع بعض تجار الآثار وقبل الموعد المتفق عليه فوجئ بقوات الأمن تطوق المنطقة وتضبطه، بحوزته ٥ تماثيل خشبية مختلفة الأشكال و٢ تمثال مصنوع من مادة تُشبه البرونز وميزان مكون من أربع قطع و ٥خواتم مصنوعة من الجلد و٢ كتاب مصنوع من الجلد بداخله رسومات و ٤عصا (صولجان) مصنوع من الخشب ومغطى بطبقه جلدية و ١٤٨قطعة حجرية على شكل كره و ١٠٦تميمة من الفخار المصقول مختلفة الأشكال والحجم و ٣٣ قطعه حجريه بيضاوية الشكل و ١٥قطعة حجرية علي هيئة قرون الثور، و ٢عضو ذكري أحدهما من البازلت والآخر من الجرانيت و ٣مكحلة مصنوعة من الجلد و٥ تمائم على شكل كف و ١٥قطعة حجرية من البازلت على شكل مكحلة و ٢ قطعة حجرية على هيئة قرص الشمس.



وقال مصدر أمني، إن المتهم أُطُلق عليه لقب "بيچ بوس" وسط منُقبي الآثار خلسة بمناطق القليوبية والشرقية ومحافظات أخرى وتم ضبطه بعد مراقبة وملاحقة استمرت 6 ساعات أثناء سيره بسيارة سكودا اوكتافيا ملكه.



وأوضح المصدر، بأن اللواء حسام نصر مساعد وزير الداخلية لقطاع الحراسات والتأمين، وضع خطة أمنية، أهم بنودها الحفاظ على ثروات البلاد وتراثها القومي؛ والمتمثلة في تأمين المناطق الأثرية وضبط تجار وحائزي الآثار والقائمين بالحفر خلسة بقصد التنقيب عن الآثار وضبطهم كخطوة استباقية.



أقر المتهم بحيازته للقطع الأثرية بقصد الاتجار فيها وتم التحفظ على المضبوطات والسيارة، وأمر اللواء أشرف عز العرب -مدير مباحث السياحة والآثار بإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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