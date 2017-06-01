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حبس المتهم بطعن نائب مأمور قسم الصف أثناء حملة إزالات

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مصراوي Masrawy

حبس المتهم بطعن نائب مأمور قسم الصف أثناء حملة إزالات

02:23 م الخميس 01 يونيو 2017

حبس المتهم بطعن نائب مأمور قسم الصف أثناء حملة إزالات

كتب -صابر المحلاوي:

أمرت نيابة الصف برئاسة المستشار هشام رفعت الشريف، رئيس النيابة، حبس فلاح، 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معه؛ لاتهامه بالتعدي على المقدم إبراهيم عبد الغني، نائب مأمور قسم الصف، أثناء حملة إزالات بمنطقة الصف.

واستمعت النيابة، لأقوال العميد محمود شوقي، مأمور مركز الصف حول قيام فلاح بالتعدي بسلاح أبيض على نائب المأمور بسكين أثناء حملة إزالة بقرية عرب أبو ساعد.

وقال مأمور المركز في تحقيقات النيابة أنهم أثناء قيام قوة من مركز شرطة الصف بتأمين موظفي هيئة الآثار والري لتنفيذ قرار إزالة صادر من الهيئة العامة للآثار بهدم بناء على أرض هيئة الآثار غافل صاحب المنزل الذي يتم إزالته قوات الشرطة، واندفع تجاه المقدم إبراهيم عبد الغني، نائب المأمور وهاجمه من الخلف مسددا له طعنتين بالظهر بـ"سكين مطبخ".

وأضاف أنه عقب سقوط نائب المأمور على الأرض سدد إليه المتهم طعنتين آخرتين في الصدر، وطعنة خامسة في الرقبة، وفر المتهم هاربًا مستغلا انشغالهم مع المقدم المصاب، والذي تم نقله إلى مستشفى الشرطة بالعجوزة، وأمرت النيابة استدعاء أحد معاون بمباحث مركز الصف الذي كان شاهدًا على الواقعة.

كانت انتدبت النيابة أحد وكلاء نيابة الحوادث الذي انتقل إلى مستشفى الشرطة؛ لسماع أقوال الضابط المصاب، والذي قرر في أقواله إنه فوجئ بمهاجمة شخص له من الخلف، وسقط على الأرض بعد طعنه من شدة الألم وفوجئ به ينهال عليه طعنا بالصدر والرقبة ففقد الوعي، ولم يستعده إلا بالمستشفى، وأضاف قائلًا: المتهم كان يقصد يقتلني. 


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