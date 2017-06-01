وصفة طبيعية للتغلب على الكسل والتعب في نهار رمضان

كتبت-نرمين الجلاد:

عادة ما نعاني من الخمول والكسل في شهر رمضان المبارك نتيجة قلة تناول الطعام والشراب وانخفاض طاقة الجسم وخاصة في الحر الشديد، لذلك يقدم لكم بعض خبراء الطاقة وصفة بزيت النعناع للقضاء على الكسل والتعب وزيادة الطاقة في الجسم.

وأثبتت الأبحاث العلمية لعلم الأروماثيرابي "العلاج العطري" - وهو نوع من العلاج الذي يستخدم المواد النباتية وزيوت النباتات العطرية، وغيرها من المكونات العطرية من أجل تغيير مزاج وطاقة الشخص - أن الرائحة الزكية لزيت النعناع ترتقي بالحالة الروحية للإنسان .

ويمكن استخدامها عن طريق خلط زيت النعناع مع زيت اللوز ووضعهما في زجاجة بعد تنظيفها تماماً، ويجب أن توضع 10 نقط زيت نعناع مقابل 2 من زيت اللوز الحلو، ويتم رجها جيداً قبل كل استخدام، علما بأن هذه الزيوت متوافرة لدى محال العطارة.

ومن الأفضل وضع الزيت بعد ذلك في أماكن معينة تزيد من الطاقة الحيوية في الجسم مثل معصم اليدين وخلف الأذن.