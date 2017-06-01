أخبار عاجلة

الجيش الفلبيني: الأوضاع داخل منتجع "ريزولت مانيلا " تحت السيطرة -
فيديو| وزير الأوقاف: الإبلاغ عن الإرهابيين واجبا شرعيا ووطنيا -
خبير: نمو ثروات رجال الأعمال أعلى من معدل اقتصاد الدولة -
مؤسس المخابرات القطرية: الأسرة الحاكمة مجموعة من «اللصوص والمجرمين» -
مستشار ترامب يترك منصبه بعد الانسحاب من "اتفاقية باريس" للتغيرات المناخية -
فيديو| الإبراشي: «برج الأزاريطة المائل» معجزة.. العالم كله بيتكلم عنها -
شاهد.. لحظة قبض الشرطة الأمريكية على «تايجر وودز» -
مساء الأنوار - لقاء مع سعد سمير من احتفالية الأهلي باللقب 39 للدوري -
مساء الأنوار - علي ماهر : أجاي الصفقة الأفضل للأهلي هذا الموسم -
مدرب الوداد: هدفنا الفوز على الأهلي في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. هو وهى
  3. مصراوي Masrawy

وصفة طبيعية للتغلب على الكسل والتعب في نهار رمضان

Google+ Print

مصراوي Masrawy

وصفة طبيعية للتغلب على الكسل والتعب في نهار رمضان

02:25 م الخميس 01 يونيو 2017

وصفة طبيعية للتغلب على الكسل والتعب في نهار رمضان

التغلب علي الكسل

كتبت-نرمين الجلاد:

عادة ما نعاني من الخمول والكسل في شهر رمضان المبارك نتيجة قلة تناول الطعام والشراب وانخفاض طاقة الجسم وخاصة في الحر الشديد، لذلك يقدم لكم بعض خبراء الطاقة وصفة بزيت النعناع للقضاء على الكسل والتعب وزيادة الطاقة في الجسم.

وأثبتت الأبحاث العلمية لعلم الأروماثيرابي "العلاج العطري" - وهو نوع من العلاج الذي يستخدم المواد النباتية وزيوت النباتات العطرية، وغيرها من المكونات العطرية من أجل تغيير مزاج وطاقة الشخص - أن الرائحة الزكية لزيت النعناع ترتقي بالحالة الروحية للإنسان .

ويمكن استخدامها عن طريق خلط زيت النعناع مع زيت اللوز ووضعهما في زجاجة بعد تنظيفها تماماً، ويجب أن توضع 10 نقط زيت نعناع مقابل 2 من زيت اللوز الحلو، ويتم رجها جيداً قبل كل استخدام، علما بأن هذه الزيوت متوافرة لدى محال العطارة.

ومن الأفضل وضع الزيت بعد ذلك في أماكن معينة تزيد من الطاقة الحيوية في الجسم مثل معصم اليدين وخلف الأذن.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • دراسة: 6 فوائد صحية لتناول اللوز

    دراسة: 6 فوائد صحية لتناول اللوز

    هو وهي

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • سما المصري عن تامر أمين:

    سما المصري عن تامر أمين: "أنا غلطانة إني محبستوش"فنون

  • لجنة عاجلة لمواجهة أزمة عقار الأزاريطة المائل - صور

    لجنة عاجلة لمواجهة أزمة عقار الأزاريطة المائل - صورأخبار

  • مصدر بالأهلي يرد.. هل تلقى كوليبالي عرضًا من بورتثموث؟

    مصدر بالأهلي يرد.. هل تلقى كوليبالي عرضًا من بورتثموث؟

  • مكرم يتقدم ببلاغ ضد إبراهيم عيسى يتهمه بنشر 6 مقالات

    مكرم يتقدم ببلاغ ضد إبراهيم عيسى يتهمه بنشر 6 مقالات "تثير الفتنة"أخبار

  • التليجراف: تدوينة غريبة لترامب تثير تخوفات حول أمن البيت الأبيض

    التليجراف: تدوينة غريبة لترامب تثير تخوفات حول أمن البيت الأبيضأخبار

  • كيف سقط المتهم بطعن نائب مأمور الصف رغم تنكره؟

    كيف سقط المتهم بطعن نائب مأمور الصف رغم تنكره؟أخبار

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
رئيس الجمهورية يعتمد قانون الرياضة الجديد

رئيس الجمهورية يعتمد قانون الرياضة الجديد