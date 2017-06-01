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سيدة تشعل النار في نفسها بسبب الخلافات الزوجية بالدقهلية

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مصراوي Masrawy

سيدة تشعل النار في نفسها بسبب الخلافات الزوجية بالدقهلية

02:22 م الخميس 01 يونيو 2017

سيدة تشعل النار في نفسها بسبب الخلافات الزوجية بالدقهلية

ارشيفية

الدقهلية - رامي القناوي:
أقدمت سيدة بقرية أويش الحجر التابعة لمركز المنصورة، اليوم الخميس، على الانتحار بسكبها كمية من الكحول على جسدها وإشعال النيران بعد مرورها بحالة نفسية سيئة لوجود خلافات زوجية.

كان اللواء أيمن الملاح، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، قد تلقي إخطارا من العميد خالد الزيني، مأمور مركز شرطة المنصورة، يفيد بورود إشارة من مستشفى المنصورة الدولي، بوصول "حنان"، 47 سنة، ربه منزل ومقيمة بقرية أويش لحجر ومصابه بحروق بجميع أنحاء الجسم من الدرجتين الثانية والثالثة.
انتقل ضباط مباحث مركز المنصورة بقيادة الرائد رامي الطنطاوي، رئيس المباحث، ومعاونة النقيب أمير الوكيل ، لمكان الواقعة.

وبالفحص أكدت التحريات وجود خلافات زوجية ما أدي إلى مرور الزوجة بحالة نفسية سيئة تسببت في إقدامها على الانتحار بإشعال النيران بنفسها، وتمكن عدد من الأهالى والجيران من إنقاذها ونقلها الى المستشفي.
جري تحرير المحضر رقم 5497/2017 إدارى مركز المنصورة والعر على النيابة العامة التى باشرت التحقيقات.
 

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