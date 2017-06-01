الإعدام شنقًا لمغتصب "طفلة البامبرز" بالدقهلية

الدقهلية - رامي القناوي:

قررت الدائرة الحادية عشر بمحكمة جنايات المنصورة برئاسة المستشار مختار مختار شلبي رئيس المحكمة بإجماع الأراء بإعدام المتهم إبراهيم محمود الرفاعي، 35 سنة، عامل، شنقًا في القضية رقم 8130 جنايات بلقاس والمقيدة برقم 477 لسنة 2017 كلي شمال المنصورة والمعروفة إعلاميا بـ"طفلة" البامبرز وذلك بعد ورود الرأي الشرعي للمفتي.

وكانت قرية دملاش التابعة لمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية قد استيقظت علي جريمة بشعة يوم الجمعة الموافق 24 من شهر مارس الماضي بعد ورود بلاغ لضباط مباحث مركز بلقاس من والدة الطفلة جنا" تتهم فيه "إبراهيم محمود الرفاعي، 35 سنة، باختطاف ابنتها من الشارع من أمام منزلها أثناء صلاة الجمعة واغتصابها داخل حجرة مهجورة أمام منزله، وترك الطفلة لأمه وفر هاربًا وأنها أخذتها من منزل المجني عليها تنزف دما ونقلتها للمستشفى للعلاج بعدما استعانتها بجيرانهم في المنطقة بالبحث عنها.

وتمكن ضباط مباحث مركز بلقاس، بقيادة الرائد أحمد توفيق" رئيس المباحث من إلقاء القبض على المتهم عقب ارتكابه لجريمته بشهر مارس الماضي، وقرر المحامي العام لنيابات شمال الدقهلية المستشار إيهاب أبوعيطة، إحالته لمحاكمة عاجلة.

وأدلى المتهم أمام المحكمة باعترافات تفصيلية عن جريمته التي شغلت الرأي العام، وتعديه جنسيا على الرضيعة "جنا" واختطافها من أمام منزلها بالقرية.