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«حزام» كهربا و«مايك» خاطر.. أخطاء «فادحة» تكشف فبركة «رامز تحت الأرض»

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التحرير

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جدل كبير أثير حول برنامج "رامز تحت الأرض"، الذي يقدمه الفنان رامز جلال، حيث اتهمه الكثيرون بفبركة الحلقات والاتفاق مسبقًا مع ضيوفه، خاصة بعد فضح الإعلامي طوني خليفة لكواليس المقلب منذ ما يزيد عن شهر.

وتزايدت تلك الشكوك بمجرد عرض الحلقات الأولى من البرنامج، ووقوع القائمين عليه في بعض الأخطاء والتفاصيل غير المنطقية، نرصد أبرزها في هذا التقرير كما يلي:

1- مايك مصطفي خاطر

تفاجأ الجمهور من ظهور ميكروفون في قميص نجم الفنان "مصطفى خاطر" خلال المقلب، رغم انتهائه من تسجيل الفقرة الخاصة بالبرنامج مع الإعلامي نيشان، مما أثار حالة من الجدل، بسبب الخطأ الفني الذي ظهر على الهواء، وأدى إلى ترجيح الجمهور بأن "خاطر" يعلم تفاصيل المقلب قبل وقوعه.

 

ملابس فيفي عبده

ظهرت الفنانة فيفي عبده بملابس رياضية مهرولة، خلال حلقتها في البرنامج، وكأنها على علم مسبق بتفاصيل المقلب، بما في ذلك السحل والوقوع في حفرة رملية، على الرغم من أنها ظهرت من أجل تصوير حلقة مع الإعلامي اللبناني نيشان، وهو ما يتطلب ملابس أنيقة.


 

3_ الكاميرات

أثارت امكانيات الكاميرات المخصصة لتصوير المقلب استغراب الكثيرين أيضًا، خاصة أن هناك مشاهد قريبة جدًا من الشاشة، ومشاهد أخري يتم تصويرها من أعلي بطائرة هليكوبتر، وهي أشياء من الصعب حدوثها دون علم الضيف بالمقلب مسبقًا.


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"كاب" نادية الجندي وفيفي عبده

علقت الراقصة الاستعراضية سما المصري، عبر صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي "انستجرام"، على حلقة الفنانة فيفي عبده في برنامج "رامز تحت الأرض"، وألمحت فيها إلى فبركة الحلقة، بسبب "كاب" فيفي عبده الذي لم يتأثر بالسحل الذي حدث لها في الرمال، وكتبت: "أحلى حاجة بصراحة عجبتني في حلقة فوفا مع رامز النهاردة أنها يا عيني اتمرمطت، ونزلت تحت الرمل، ودخل عليها الوحش، واتشدت بالحبل، والعربية نزلت بيها تحت الأرض، وشدوها بالحبل، وضربت رامز، وشتمته وهي لسه برضه محتفظة بالكاب، والشنطة الكروس على وسطها، طيب إزاي ، ا تخرج قبل أن تقول سبحان الله".

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لم يقتصر الأمر على الفنانة فيفي عبده، ولكن الفنانة نادية الجندي ظلت هي الأخرى محتفظة بالقبعة الخاصة بها لفترة كبيرة، بالرغم من تعرضها لنفس الموقف.

 

"حزام" محمود كهربا

أثارت أيضًا حلقة لاعب الحالي واتحاد جدة السابق محمود عبد المنعم "كهربا"، ولاعب الأهلي مؤمن زكريا، حالة جدل كبيرة بين الجمهور، خاصة بعد ردة الفعل القوية لـ"كهربا" أثناء المقلب، وطلبه من أحد الأشخاص أن يحضر له "حزام" من أجل مواجهه "التنين"، وهو ما أعتبره البعض أمرًا غير منطقي، نظرًا لاستحالة مواجهة حيوان مفترس بتلك الطريقة.

 

 

 

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التحرير

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