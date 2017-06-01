حجازي: امتحان بديل خلال 3 ساعات حال تسريبه بالثانوية العامة
حجازي: امتحان بديل خلال 3 ساعات حال تسريبه بالثانوية العامة
02:05 م الخميس 01 يونيو 2017
رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام
كتبت- ياسمين محمد:
قال الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، إن وزارة التربية والتعليم والأجهزة السيادية، لديها 3 نماذج امتحانية احتياطية لكل مادة، بحيث يكون هناك بديلًا خلال 3 ساعات فقط إذا حدث أي طارئ أو تسريب.
وأكد حجازي، خلال المؤتمر الصحفي، الذي انعقد اليوم الخميس بالوزارة، أنه لا مجال تحت أي ظرف من الظروف لتسريب الامتحانات: "الامتحانات في مكان آمن ومفيش بعد كدا تأمين"، مؤكدًا أن كل الأخبار التي انتشرت عن تسريب امتحان اللغة العربية محض كذب.
وأكد حجازي أن هناك لجنة بالوزارة مختصة بالسيطرة على الغش الالكتروني في امتحانات الثانوية العامة هذا العام.
وأضاف أن جميع صفحات الغش الالكتروني مرصودة لدى الجهات الأمنية، مؤكدًا أن الوزارة لديها آليات لضبط أي محاولة لتصوير ورقة الامتحان في وقتها، ولن يكون هناك تهاون في معاقبة من يحاول تسريب الامتحانات، كما سيتم معاقبة أي طالب يدخل اللجنة بهاتفه المحمول حتى لو كان مغلقًا.
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