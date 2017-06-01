مع اقتراب «صلاح».. تعرف على تاريخ ليفربول مع المصريين

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يُعتبر فريق ليفربول الإنجليزي، أحد أعرق الأندية الإنجليزية بل والعالمية على مدار التاريخ، كما يُصنف الفريق ضمن الخمس الكبار (مانشستر يونايتد- توتنهام- تشيلسي- أرسنال- ليفربول) في البلد التي هي مهد كرة القدم.

الفريق الذي أسسه جون هولدينج عام 1892م، يعتبر ثاني أكثر الفرق حصدًا للبطولات في إنجلترا بعدد 44 بطولة، بعد العملاق الأحمر مانشستر يونايتد (45 بطولة).

«الريدز» كما يلقبه جماهيره، كان له تاريخ كبير مع اللاعبين المصريين، سواءًا من لعبوا أمامه، أو حاول الفريق التعاقد معهم للظفر بخدماتهم خلال الفترة الماضية.

ويعتبر محمد صلاح لاعب روما الإيطالي، آخر اللاعبين الذين ارتبط اسمهم بالريدز وتناثرت أخبار إنتقاله لصفوفهم هذا الموسم، خلال الأيام الماضية، بعد الأداء الكبير الذي قدمه مع نادي العاصمة الإيطالي.

ليفربول حل رابعًا في ترتيب جدول الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" هذا الموسم برصيد 76 نقطة، تحت قيادة المدرب الألماني يورجن كلوب، ورغم أنه خرج صفر اليدين ولم يستطع الفوز بأي بطولات، إلا أنه حجز مقعدًا في دوري أبطال أوروبا الموسم القادم.

في التقرير التالي، نستعرض تاريخ أبرز اللاعبين المصريين مع ليفربول في السنوات الأخيرة:-

محمد صلاح

أكدت تقارير إعلامية إنجليزية على أن إدارة نادي ليفربول الإنجليزي رصدت مبلغ 100 مليون جنية استرليني للتعاقد مع أربعة لاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وظهر اسم المصري محمد صلاح بين اللاعبين المطلوبين التعاقد معهم في ليفربول، بحسب ما ذكرته صحيفة «تيليجراف»، إلى جانب الإنجليزي أليكس شامبرلين لاعب أرسنال.

وبحسب صحيفة «تايمز» البريطانية فإن ليفربول وافق على دفع 43 مليون جنيه إسترليني، أي ما يعادل 50 مليون يورو، للتوقيع مع اللاعب الدولي في منتخب «الفراعنة».

وأن عقده سيمتد مع ليفربول لأربعة مواسم مقبلة، ويتبقى حاليا الفحص الطبي الذي سيتم الأسبوع الجاري قبل إتمام الصفقة بشكل نهائي.

تريزيجيه

في فترة الإنتقالات الشتوية الماضية ارتبط اسم المصري محمود حسن «تريزيجيه» لاعب أندرلخت البلجيكي والأهلي السابق بالإنتقال لليفربول، بسبب المستوى الكبير الذي قدمه مع فريق موسكرون البلجيكي خلال فترة إعارته هناك خلال الموسم المنصرم.

كما أكد حينها فرج عامر رئيس نادى سموحة، أن محمود حسن تريزيجيه، لاعب وسط منتخب مصر وموسكرون البلجيكى، سيحترف بنادى ليفربول الإنجليزى بداية من الموسم المقبل.

حيث كتب فرج عامر على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، قائلاً: "رسميا محمود تريزيجيه فى ليفربول بداية من الموسم الكروى القادم هذا انتصار جديد للكرة المصرية".

وحتى الآن لم يكشف وكيل اللاعب المصري عن هل سينتقل رسميا هذا الصيف أم أنها كانت مجرد تكهنات من رئيس النادي السكندري، ولكن حتى الآن فإن اللاعب مستمر مع فريقه أندرلخت والذي عاد له من إعارته مع موسكرون.

رمضان صبحي

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ذكرت صحيفة "بليتشر ريبورت" الأمريكية، أن الريدز أبدوا اهتمامهم بضم النجم المصري الشاب رمضان صبحي، لاعب فريق ستوك سيتي الإنجليزي.

وأوضحت الصحفية، في تقرير لها، أن ظهور رمضان صبحي، بمستوى مميز مع فريقه ستوك سيتي، في الفترة الأخيرة، لفت أنظار كبار أندية أوروبا، وعلى رأسهم ليفربول، والذي قرر أن يكون «الواعد» رمضان بديلا للسنغالي ساديو ماني والذي زاد معدل إصابته في الفترة الماضية.

من جانبه، قال نادر شوقي، وكيل رمضان صبحي، إنه يرى أنه من الأفضل أن يستمر اللاعب في صفوف ستوك سيتي، لفترة أطول، قبل الانتقال لناد أكبر.

وأشار شوقي، إلى أن أفضل مكان لرمضان حاليًا، هو البقاء في ستوك سيتي، لكي يلعب أكثر ويتطور مستواه، ويكتسب المزيد من الخبرة.

ميدو

أحمد حسام ميدو مدرب فريق وادي دجلة الحالي، عندما كان محترفا في صفوف ويجان أتليتك الإنجليزي، وفي أول مشاركة له مع الفريق، أثناء فترة إعارته من ميدلسبره، استطاع تسجيل هدفه الأول في الدوري أمام ليفربول خلال الجولة 23 من البريميرليج في 29 يناير 2009.

وجاء هدف ميدو فى الدقيقة 82 من ركلة جزاء احتسبت لصالح جيسون كوماس بعد عرقلة من البرازيلى لوكاس ليفا لاعب الريدز، في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

عمرو زكي

استطاع البلدوزر المصري عمرو زكي أثناء فترة إحترافه مع فريق ويجان أتليتك الإنجليزي دك شباك ليفربول بهدفين شهيرين عام 2008، لم يستطع إلى الآن جماهير الريدز نسيانهما.

حيث أنه بعد مضي أكثر من 9 سنوات فإن هدف عمرو زكي قد اختارته الصفحة الرسمية لمسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج"، ضمن قائمة أجمل الأهداف المقصية على مدار تاريخ المسابقة.

حيث نشرت الصفحة الرسمية للبريميرليج، بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، فيديو يتضمن أجمل الأهداف المقصية فى البطولة وأبرزها هدف عمرو زكى مع ويجان فى شباك ليفربول.

المصريين وكلوب

تولى يورجن كلوب المدير الفني الحالي لفريق ليفربول مهمة تدريب لاعب مصري وحيد خلال مشواره التدريبي، وهو محمد زيدان، والذي ترك إنطباعا رائعا لدى المدرب الألماني حينما كانا الإثنان في فريق ماينز عام 2001، حينما بدأ كلوب مشواره التدريبي هناك.

ومع نتائج زيدان الإيجابية في ماينز إستعان "كلوب" باللاعب ليدعم به صفوف بروسيا دورتموند، عندما تولى تدريب الفريق الأصفر عام 2008.

وحقق زيدان بطولة الدوري الألماني مع دورتموند تحت قيادة يورجن كلوب في موسم 2010 - 2011 وهو موسم لا تنساه جماهير النادي الأصفر.

كما أنه كانت علاقة اللاعب المصري بيورجن كلوب جيدة للغاية، فكان زيدان دائم الإشادة به في وسائل الإعلام بإعتباره الأب الروحي بالنسبة له.