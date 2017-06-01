تعرف على ضحايا فينجر في «الميركاتو»

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ينوي الفرنسي أرسين فينجر، المدير الفني لأرسنال الإنجليزي، التخلي عن 9 لاعبين في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد توقيع عقد جديد مع النادي لمدة موسمين.

وقال فينجر في تصريحات نقلتها صحيفة «ذا صن» البريطانية: "نحن نمتلك عددًا كبيرًا من اللاعبين، ولكننا نحتاج للأفضل، وقد نتخلى عن البعض لأجل دخول سوق الانتقالات بقوة وتحسين جودة الفريق".

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وأضافت الصحيفة أن فينجر ينوي التخلي عن جاك ويلشير بسبب كثرة الإصابات التي يتعرض لها، في الوقت الذي يرغب فيه وست هام في الحصول على خدماته، كما توقعت بيع الحارس ديفيد أوسبينا لأحد أندية الدوري التركي، بالإضافة لإمكانية عودة لوكاس بيريز لنادي ديبورتيفو لاكورونيا الإسباني.

وأشارت الصحيفة إلى أن كيران جيبس وتشيزني وكارل جينكينسون وماثيو ديبوتشي ويايا سانوجو وفرانسيس كوكلين، الأقرب للرحيل عن «المدفعجية» في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.