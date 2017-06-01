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مانشستر سيتي يحسم صفقة «ميندي» مقابل 40 مليون جنيه استرليني

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مانشستر سيتي يحسم صفقة «ميندي» مقابل 40 مليون جنيه استرليني مانشستر سيتي يحسم صفقة «ميندي» مقابل 40 مليون جنيه استرليني

التحرير

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ذكرت «سكاي سبورتس» البريطانية، اليوم الخميس، أن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، أنهى صفقة الفرنسي بينجامين ميندي، الظهير الأيسر لفريق موناكو، مقابل 40 مليون جنيه استرليني.

وأضافت «سكاي سبورتس» أن ميندي صاحب الـ 22 عامًا، الذي إنضم إلى موناكو الصيف الماضي من مارسيليا، سيكون البديل لمواطنه جايل كليشي، بعد أن غادر الأخير صفوف السيتي بعد 6 سنوات قضاها داخل أروقة استاد الاتحاد.

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وتابعت الشبكة بأن كل من الإنجليزي ريان برتراند، الظهير الأيسر لنادي ساوثهامبتون، ومواطنه كايل ووكر، الظهير الأيمن لتوتنهام هوتسبير، والتشيلي أليكسيس سانشيز، صانع ألعاب أرسنال، مازالوا على رادار بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي.

الجدير بالذكر أن مانشستر سيتي ضم الدولي البرتغالي برناردو سيلفا صانع ألعاب موناكو الفرنسي مقابل 44 مليون جنيه استرليني، كما ضم اليوم البرازيلي إيديرسون سانتانا دي مورايس حارس مرمى بنفيكا البرتغالي مقابل 34.89 مليون جنيه استرليني، مايعادل 40 مليون يورو، ليحطم مورايس الرقم القياسي العالمي لحراس المرمى. (طالع التفاصيل)

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