منافس ميركل على منصب المستشار يطالب بوقف ترحيل اللاجئين إلى أفغانستان مؤقتا
منافس ميركل على منصب المستشار يطالب بوقف ترحيل اللاجئين إلى أفغانستان مؤقتا
02:09 م الخميس 01 يونيو 2017
برلين - (د ب أ):
طالب مارتن شولتس، كبير مرشحي الحزب الاشتراكي الديمقراطي في الانتخابات البرلمانية المقبلة، حكومة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بالإيقاف المؤقت لترحيل الأفغان الذين رفضت طلبات لجوئهم.
وقال شولتس، رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي، في تصريح لقناة WDR الألمانية اليوم الخميس: "أعتقد أن علينا في ضوء أحداث يوم أمس ألا نستمر في الترحيل".
ورأى شولتس أن على الخارجية الألمانية أن تعيد تقييم الوضع الأمني في أفغانستان قبل ترحيل المزيد من اللاجئين إليها "ولكن هذه الترحيلات وسيلة غير منطقية في الوقت الحالي".
وأدى تفجير وقع بالقرب من مبنى السفارة الألمانية في كابول أمس الأربعاء لمقتل 90 شخصا على الأقل وجرح المئات.
ورغم ذلك يعتزم وزير الداخلية الألماني، العضو بالحزب المسيحي الديمقراطي الذي ترأسه ميركل، مواصلة ترحيل الأفغان الذين رفضت طلبات لجوئهم.
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