السجن لمصمم أزياء بسبب إهانة دولة تركيا وشعبها

إسطنبول - (د ب أ):

ذكر تقرير إخباري اليوم الخميس، أن إحدى محاكم إسطنبول قضت بالسجن ستة أشهر مع إيقاف التنفيذ على مصمم أزياء تركي كان قد شجب العنف والفساد في فيديو ساخر.

وقالت وكالة أنباء الأناضول التركية إن المحكمة حكمت على بربروس شانسال بالسجن ستة أشهر وعشرين يوما مع إيقاف التنفيذ لـ"إهانة الشعب التركي والجمهورية التركية ".

وكان شانسال قد طرد من الشطر الشمالي من قبرص الخاضع للسيطرة التركية بعدما نشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي عشية رأس السنة الذي ينتقد احتفالات العام الجديد " رغم وجود الكثير من البذاءة والوضاعة والفقر " في البلاد.

ولدى الوصول إلى إسطنبول في الثاني من يناير، تعرض شانسال للضرب من قبل موظفي المطار قبل اعتقاله في اليوم التالي.

وفيما بعد أفرجت المحكمة عنه بانتظار المحاكمة. وجاء الفيديو بعيد الهجوم الذي تم عشية رأس السنة من قبل جماعة داعش مخلفا 39 قتيلا في ملهي ليلي بإسطنبول.

وكان شانسال منتقدا صريحا لحزب العدالة والتنمية المنتمي إليه الرئيس رجب طيب أردوغان. وفي الفيديو، أشار لى "عشرات الصحفيين القابعين في السجون " في تركيا.

تشهد تركيا حاليا حالة طوارئ فُرضت العام الماضي عقب انقلاب فاشل كما تم سجن عشرات الآلاف أو فصلوا من وظائفهم بينما أغلقت منافذ الإعلام وأصبحت البلديات تحت إدارة الحكومة المركزية ووضعت البلاد يدها على شركات.

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