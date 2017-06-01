محافظ الشرقية يوقع عقوبة على 15 طبيبًا بيطريًا وإداريًا ببلبيس

الشرقية – فاطمة الديب:

عاقب اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، 15طبيبًا بيطريًا، وإداريا وعاملh، بالإدارة البيطرية ببلبيس، التابعة لمديرية الطب البيطري بخصم 3 أيام من الراتب؛ لخروجهم على مقتضى الواجب الوظيفي ومغادرتهم مقر عملهم قبل إنتهاء مواعيد العمل الرسمية، بدون تقديم إذن أو عذر.

و قرر المحافظ نقل مسئول سجلات الحضور والإنصراف لعدم قيامه بعمله بالشكل المطلوب.

وشدد المحافظ على ضرورة تفعيل دور لجان المتابعة الميدانية بدواوين العمل بالجهاز الإداري بنطاق دائرة المحافظة؛ وذلك لإحكام السيطرة والرقابة على العاملين وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين لتحقيق الإنضباط في العمل.

ومرت لجنة من إدارة المتابعة الميدانية بديوان عام المحافظة، على الإدارة البيطرية ببلبيس، وتبين عدم تواجد "15"، من العاملين بالإدارة البيطرية ببلبيس، أثناء الزيارة ومغادرتهم لمقر عملهم قبل إنتهاء مواعيد العمل الرسمية، وبالعرض علي المحافظ قررخصم 3 أيام من رواتبهم واتخاذ كافة الإجراءات القانوينة حيالهم.