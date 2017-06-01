"بقالي التموين": طرح السلع بالمنافذ.. وانتظام عملية صرف المقررات لشهر يونيو

كتبت- عايدة رضوان:

أكد ماجد نادي، المتحدث باسم نقابة البقالين التموينيين، انتظام عملية صرف المقررات التموينية المخصصة لشهر يونيو الجاري، فضلًا عن صرف سلع فارق نقاط الخيز عن شهر مايو.

وأشار نادي، في تصريحات لمصراوي، اليوم الخميس، إلى انتظام عمل ماكينات صرف السلع التموينية، والتي عادةً ما تواجه مشكلات في الـ "سيسيتم" بداية كل شهر.

ومن جانبها، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم، البدء في صرف المقررات التموينية لشهر يونيو، والبالغ قيمتها نحو 2 مليار جنيه، بالإضافة إلى مليار جنيه أقرها مجلس الوزراء لزيادة قيمة الدعم السلعي للمواطنين خلال شهر رمضان، من خلال 30 ألف بقال تمويني، ومجمع استهلاكي وفروع "جمعيتي".

وقال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن نصيب الفرد من الدعم السلعي ارتفع خلال شهر رمضان من 21 إلى 35 جنيهًا، مشيرًا إلى أن 70 مليون مواطن يستفيدون من هذا القرار.

وفيما يخص عملية تحديث بيانات البطاقات التموينية، أضاف المصيلحي، في بيان اليوم الخميس، أن تحديث البيانات مستمر خلال الفترة من أول أبريل وحتى نهاية يونيو دون أن يتعارض من صرف السلع التموينية لكل المقيدين على البطاقات التموينية خلال شهر رمضان.