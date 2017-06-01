ورش عمل حول الثقافة البيئية وتدوير المخلفات بمحمية "أشتوم الجميل"

كتبت- مادي غيث:

نفذت وزارة البيئة، من خلال الفرع الإقليمي بالمنصورة، وبالتعاون مع محافظة بورسعيد، الخميس، يومًا بيئياً بمحمية أشتوم الجميل، وذلك في إطار فعاليات مشاركة مصر الاحتفال بيوم البيئة العالمي لعام 2017 تحت شعار "أنا مع الطبيعة".

وتضمن الاحتفال تنفيذ ورشة عمل حول تدوير المخلفات وعروض فنية، وزيارة المتحف الخاص بالمحمية، بالإضافة إلى تقديم عرض عن المحميات الطبيعية.

كما تضمن عرضًا حول دور فرع جهاز شئون البيئة في مجال التوعية البيئية، ونشر الثقافة البيئية بين الفئات المختلفة، وجهود محافظة بورسعيد في الحفاظ على البيئة، فيما انتهى اليوم بحملة تشجير قام بها الأطفال المشاركون في الاحتفال.

وعقد الفرع الإقليمي بالمنصورة، سلسلةً من ندوات التوعية بيوم البيئة العالمي، تم خلالها التعريف بأهمية هذا اليوم وضرورة مشاركة العالم الاحتفال به لدعم قضايا البيئة والمشاركة في مواجهتها، بالإضافة إلى التعريف بالمحميات الطبيعية التي تحظى بها مصر والتنوع البيولوجي بها وكيفية التعامل معها والحفاظ عليها.

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