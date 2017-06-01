أخبار عاجلة

الجيش الفلبيني: الأوضاع داخل منتجع "ريزولت مانيلا " تحت السيطرة -
فيديو| وزير الأوقاف: الإبلاغ عن الإرهابيين واجبا شرعيا ووطنيا -
خبير: نمو ثروات رجال الأعمال أعلى من معدل اقتصاد الدولة -
مؤسس المخابرات القطرية: الأسرة الحاكمة مجموعة من «اللصوص والمجرمين» -
مستشار ترامب يترك منصبه بعد الانسحاب من "اتفاقية باريس" للتغيرات المناخية -
فيديو| الإبراشي: «برج الأزاريطة المائل» معجزة.. العالم كله بيتكلم عنها -
شاهد.. لحظة قبض الشرطة الأمريكية على «تايجر وودز» -
مساء الأنوار - لقاء مع سعد سمير من احتفالية الأهلي باللقب 39 للدوري -
مساء الأنوار - علي ماهر : أجاي الصفقة الأفضل للأهلي هذا الموسم -
مدرب الوداد: هدفنا الفوز على الأهلي في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

ورش عمل حول الثقافة البيئية وتدوير المخلفات بمحمية "أشتوم الجميل"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

ورش عمل حول الثقافة البيئية وتدوير المخلفات بمحمية "أشتوم الجميل"

01:36 م الخميس 01 يونيو 2017

ورش عمل حول الثقافة البيئية وتدوير المخلفات

كتبت- مادي غيث:

نفذت وزارة البيئة، من خلال الفرع الإقليمي بالمنصورة، وبالتعاون مع محافظة بورسعيد، الخميس، يومًا بيئياً بمحمية أشتوم الجميل، وذلك في إطار فعاليات مشاركة الاحتفال بيوم البيئة العالمي لعام 2017 تحت شعار "أنا مع الطبيعة".

وتضمن الاحتفال تنفيذ ورشة عمل حول تدوير المخلفات وعروض فنية، وزيارة المتحف الخاص بالمحمية، بالإضافة إلى تقديم عرض عن المحميات الطبيعية.

كما تضمن عرضًا حول دور فرع جهاز شئون البيئة في مجال التوعية البيئية، ونشر الثقافة البيئية بين الفئات المختلفة، وجهود محافظة بورسعيد في الحفاظ على البيئة، فيما انتهى اليوم بحملة تشجير قام بها الأطفال المشاركون في الاحتفال.

وعقد الفرع الإقليمي بالمنصورة، سلسلةً من ندوات التوعية بيوم البيئة العالمي، تم خلالها التعريف بأهمية هذا اليوم وضرورة مشاركة العالم الاحتفال به لدعم قضايا البيئة والمشاركة في مواجهتها، بالإضافة إلى التعريف بالمحميات الطبيعية التي تحظى بها مصر والتنوع البيولوجي بها وكيفية التعامل معها والحفاظ عليها.

 

مصراوي| تابعونا في صفحة متخصصة تواكب شهر رمضان بتغطية خاصة

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • وزير البيئة يشهد افتتاح 3 محطات وسيطة للمخلفات بالإسكندرية

    وزير البيئة يشهد افتتاح 3 محطات وسيطة للمخلفات بالإسكندرية

    أخبار

  • "البيئة" تُنظم مبادرة لتوعية الأطفال بالاستفادة من المخلفات - (صور)

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • بعد الاعلان عن سعر الدولار الجمركي.. هل تتأثر أسعار السيارات؟

    بعد الاعلان عن الجمركي.. هل تتأثر السيارات؟سيارات

  • سما المصري عن تامر أمين:

    سما المصري عن تامر أمين: "أنا غلطانة إني محبستوش"فنون

  • بالفيديو- نجمة الجماهير تقع في فخ رامز .. والرعب يسيطر عليها

    - نجمة الجماهير تقع في فخ رامز .. والرعب يسيطر عليهافنون

  • هل تنجح الصناديق العقارية في تشجيع ثقافة

    هل تنجح الصناديق العقارية في تشجيع ثقافة "الإيجار" بدلا من موروث "شقةأخبار

  • "عودة" أول بنك يرفع الفائدة 2% على شهادات الادخار ثابتة العائدةأخبار

  • مكرم يتقدم ببلاغ ضد إبراهيم عيسى يتهمه بنشر 6 مقالات

    مكرم يتقدم ببلاغ ضد إبراهيم عيسى يتهمه بنشر 6 مقالات "تثير الفتنة"أخبار

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الجمعة 2 يونيو 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الجمعة 2 يونيو 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الجمعة 2 يونيو 2017 بالصاغة في مصر

سعر الذهب اليوم الجمعة 2 يونيو 2017 بالصاغة في مصر

سعر الدولار اليوم الجمعة 2 يونيو 2017 بالبنوك والسوق السوداء

سعر الدولار اليوم الجمعة 2 يونيو 2017 بالبنوك والسوق السوداء

مدرب الوداد: هدفنا الفوز على الأهلي في مصر

مدرب الوداد: هدفنا الفوز على الأهلي في مصر