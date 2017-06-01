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تجديد حبس مدرب كاراتيه قتل شقيقه التوأم ووالدته بإمبابة

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مصراوي Masrawy

تجديد حبس مدرب كاراتيه قتل شقيقه التوأم ووالدته بإمبابة

01:53 م الخميس 01 يونيو 2017

تجديد حبس مدرب كاراتيه قتل شقيقه التوأم ووالدته بإمبابة

تجديد حبس مدرب كاراتيه قتل شقيقه

كتب -صابر المحلاوي:

قرر قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة الكلية، اليوم الخميس، تجديد حبس "مدرب كاراتيه"، 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى معه؛ لاتهامه بقتل والدته وشقيقه، والشروع في قتل والده، بمنطقة إمبابة.

وكشفت المناقشات الأولية أن المتهم (محي . ر . م)، 31 سنة كان يعمل مدرب كاراتيه بنادي ، وترك العمل منذ قرابة شهر مما أصابه بحالة اكتئاب.

وأضاف بعد الإفطار بدقائق، وقعت مشادة كلامية بينه وبين شقيقه التوأم بسبب دخوله لغرفته دون استئذان أثناء تأديته للصلاة وخبط في يدى عن تعمد، فتطور الأمر إلى مشاجرة فأسرع إلى المطبخ وأحضر سكين، وقام بطعن شقيقه فتدخلت والدته لفض المشاجرة بينهما فقام بطعنها عدة طعنات وبمحاولة والده التدخل طعنه ايضًا إلا أنه لم يتمكن من قتله .

البداية كانت عندما تلقى قسم شرطة إمبابة، بلاغًا يفيد بمقتل ربة منزل، وابنها داخل شقة بمنطقة عزبة الصعايدة، وبانتقال فريق من المباحث إلى محل الواقعة، تم القبض على مرتكب الجريمة، بعد السيطرة عليه لمحاولته الاعتداء على رجال المباحث بسكين.

وكانت أجرت النيابة أمس المعاينة التصويرية لمسرح الجريمة وأمرت النيابة بنقل جثتي القتيلتين إلى المشرحة وندب الطب الشرعي لتشريحهما لبيان سبب الوفاة. وألقت مباحث إمبابة بإشراف اللواء هشام العراقي مدير أمن الجيزة، القبض على المتهم بعدما تمكنت برئاسة العميد أيمن الحمزاوي مفتش مباحث شمال الجيزة، والمقدم محمد ربيع رئيس مباحث إمبابة، من السيطرة عليه بعد أن أغلق باب الشقة على نفسه ومنع أحدا من الدخول لنقل أسرته إلى المستشفى.

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