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بوتين ينفى وجود أي تهديدات بالقرصنة للانتخابات الألمانية

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مصراوي Masrawy

بوتين ينفى وجود أي تهديدات بالقرصنة للانتخابات الألمانية

01:49 م الخميس 01 يونيو 2017

بوتين ينفى وجود أي تهديدات بالقرصنة للانتخابات الألمانية

سان بطرسبرج -(د ب أ):
نفى الرئيس الروسي فلادمير بوتين، اليوم الخميس، أن تكون الروسية استعانت بقراصنة من أجل التأثير على الانتخابات الألمانية هذا العام .
ورفض بوتين التكهن بأن الحكومة الروسية استعانت بقراصنة للتأثير على الانتخابات.

وكانت روسيا اتهمت بالقرصنة للتأثير على سير الانتخابات الرئاسية الأمريكية والفرنسية.
وقال بوتين إن روسيا لا تستعين بقراصنة من أجل هذه الأغراض، مضيفا " في الواقع الأمر بالعكس، نحن نحاول محاربة القرصنة".

ورد بوتين على سؤال لوكالة الأنباء الألمانية في منتدى اقتصادي في سان بطرسبرج " القراصنة يمكن أن يكونوا من أي دولة".
وأضاف بوتين أنه ليس لديه " مرشح مفضل" في الانتخابات الألمانية المقررة في سبتمبر المقبل.

وأوضح بوتين، الذي أشار للمستشارة الألمانية الحالية أنجيلا ميركل باسمها الأول، أنه يعرف ميركل منذ فترة طويلة، ولكن أراءهما مختلفة.
وأعرب بوتين عن أمله في تحسن العلاقات الثنائية، قائلا إن هذه العلاقات لها تأثير بالنسبة لـ "عشرات الالاف، إن لم يكن مئات الالاف من فرص العمل".


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