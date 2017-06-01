ارتفاع أسعار الخضار والفاكهة اليوم .. والتجار : ستنخفض الاسبوع القادم

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شهدت أسعار الخضار والفاكهة اليوم الخميس 1 يونيو 201 تباين ملحوظ في الاسعار بأسواق الجملة والتجزئة ما بين ارتفاع وانخفاض.

الخضار بسوق الجملة اليوم:

سجلت الطماطم نحو 2.5 لـ 4 جنيه للكيلو، والبطاطس نحو 2 لـ 3 جنيه للكيلو، والبصل نحو 1.75 لـ 2.25 جنيه للكيلو، والكوسة نحو 4.5 لـ 5.5 جنيه للكيلو، والجزر نحو 1.75 لـ 2.7 جنيه للكيلو، والخيار الصوب بنحو 2.25 لـ 4 جنيه للكيلو، والفاصوليا نحو 3 لـ 4 جنيه للكيلو، والمولوخية نحو 3.5 لـ 4.5 جنيه للكيلو، والفلفل البلدى والفلفل الرومى بين 4 لـ 5 جنيه للكيلو.

متوسط أسعار الخضار بسوق التجزئة اليوم:

الأسعار في سوق التجزئة تحركت نحو الارتفاع صباح اليوم لتسجل الطماطم نحو 4 لـ 5 جنيه للكيلو، والبطاطس نحو 3 لـ 4.5 جنيه للكيلو، والبصل نحو 4 جنيه للكيلو، والكوسة نحو 6 جنيه للكيلو، والجزر نحو 4 جنيه، والخيار الصوب نحو 5 جنيه للكيلو، والملوخية 5 جنيه للكيلو، والفاصوليا بنحو 6 جنيه، والفاصوليا 6 جنيه، والفلفل البلدى نحو 6 جنيه للكيلو، والفلفل الرومى بنحو 7 جنيه للكيلو.

أسعار الفاكهة بأسواق الجملة اليوم:

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سجل البرتقال نحو 3.5 لـ 5.5 جنيه للكيلو، والفراولة سجلت نحو 7 لـ 8 جنيه للكيلو، والجوفة بنحو 10 : 15 جنيه للكيلو، والكانتلوب بنحو 2.5 لـ 4.5 جنيه للكيلو، والخوخ نحو 5 لـ 7 جنيه للكيلو، والتفاح الامريكى بنحو 13 لـ 17 جنيه للكيلو، والجولدن والسورى بنحو 12 لـ 16 جنيه للكيلو.

أسعار الفاكهة بأسواق التجزئة اليوم :

سجل البرتقال الصيفي نحو 7 جنيه للكيلو، وسجلت الفراولة نحو 8 لـ 10 جنيه للكيلو، والجوافة سجلت نحو 12 لـ 16 جنيه للكيلو، والكانتلوب نحو 6 جنيه للكيلو، والتفاح الامريكى سجل نحو 19 جنيه للكيلو، والجولدن والسورى سجل نحو 18 جنيه للكيلو.

التجار: الأسعار ارتفعت على مدار الأسبوع .. وتوقعات بالإنخفاض الأيام القادمة

قال جمال عدلى أحد التجار وعضو شعبة الخضار والفاكهة أن الأسعار ارتفعت الأسبوع المنتهي بشكل ملحوظ إلا أنها في طريقها للإنخفاض، مؤكداً أن ذلك بسبب بداية شهر رمضان قائلاً :" الأسعار انخفضت قبل رمضان بيوم ولكنها ارتفعت قليلاً اليوم وستعاود الانخفاض مجدداً مطلع الاسبوع القادم".

وقال سيد عبد المعطى عضو شعبة الخضار والفاكهة :"الخضار والفاكهة الحاجات الوحيدة التى لم تصيبها هوجة ارتفاع الاسعار، ولا تزال هي الأكثر استقرارا بالسوق المحلى حتى الان".