رئيس «إسكان البرلمان»: جريمة عقار الإسكندرية لا تقل فى خطورتها عن العمليات الإرهابية

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ندد المهندس علاء والي، رئيس لجة الإسكان بمجلس النواب، بالكارثة التى وقعت صباح اليوم بمحافظة الإسكندريه عقب ميل عقار مكون من 12 طابق على العقار المقابل له بمنطقة «الأزاريطة»، حيث مال العقار بشكل مخيف وبكامل حجمه على العقار المقابل له، ما أدى إلى تشريد 19 أسرة من العقارين وإخلاء جميع العقارات المجاورة.

وقال والي، فى تصريح له، إن جشع المقاولين الذين باعوا ضميرهم أمام المال ولا يقومون بدراسة جيدة للأرض ومخالفة قواعد البناء والارتفاعات المحددة للبناء، وذلك بسبب الفساد الموجود والمتأصل فى المحليات، مطالبًا بسرعة القبض على كل من شارك فى تلك الجريمة النكراء التى لا تقل فى خطورتها عن العمليات الإرهابية التى يقوم بها تجار الدين.

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وأوضح رئيس لجنة الإسكان، أن فساد المحليات فى كل المحافظات يحتاج وقفة من الدوله، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي طالب بمواجهة الفساد فى كل مكان ويجب على المسئولين تنفيذ هذه التوجهات، مطالبًا الدوله بسرعة تعويض الأسر ومساعدتها بأسرع الطرق من التشرد.