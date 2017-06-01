أخبار عاجلة

الجيش الفلبيني: الأوضاع داخل منتجع "ريزولت مانيلا " تحت السيطرة -
فيديو| وزير الأوقاف: الإبلاغ عن الإرهابيين واجبا شرعيا ووطنيا -
خبير: نمو ثروات رجال الأعمال أعلى من معدل اقتصاد الدولة -
مؤسس المخابرات القطرية: الأسرة الحاكمة مجموعة من «اللصوص والمجرمين» -
مستشار ترامب يترك منصبه بعد الانسحاب من "اتفاقية باريس" للتغيرات المناخية -
فيديو| الإبراشي: «برج الأزاريطة المائل» معجزة.. العالم كله بيتكلم عنها -
شاهد.. لحظة قبض الشرطة الأمريكية على «تايجر وودز» -
مساء الأنوار - لقاء مع سعد سمير من احتفالية الأهلي باللقب 39 للدوري -
مساء الأنوار - علي ماهر : أجاي الصفقة الأفضل للأهلي هذا الموسم -
مدرب الوداد: هدفنا الفوز على الأهلي في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

وزير الخارجية يلتقي القائد الأعلى لـ«عمليات الناتو»

Google+ Print
وزير الخارجية يلتقي القائد الأعلى لـ«عمليات الناتو» وزير الخارجية يلتقي القائد الأعلى لـ«عمليات الناتو»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن سامح شكري، وزير الخارجية، استقبل، صباح الخميس، دنيس ميرسيه، القائد الأعلى لعمليات التحول بحلف الناتو الذي يقوم بزيارة حاليا، حيث تناولا سبل تعزيز العلاقات بين مصر والحلف الأطلسي، خاصة في أعقاب ترفيع العلاقات بينهما بإقامة تمثيل دبلوماسي مصري لدى الحلف منذ منتصف يناير 2017.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية أن اللقاء تناول محاور التعاون بين مصر والحلف، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب، فضلا عن التشاور حول القضايا والأزمات الإقليمية.

وأعرب وزير الخارجية عن تطلع مصر لتدعيم صيغة الحوار السياسي بين مصر والحلف على كافة المستويات، مشيرا إلى نماذج ناجحة من التعاون بينهما مثل برنامج إزالة الألغام من الصحراء الغربية، والتعاون في ضبط الحدود.

شاهد أيضا

من جانبه، ثمّن القائد الأعلى لعمليات حلف الناتو المواقف المصرية المتوازنة  في المنطقة والتي تهدف إلى تثبيت دعائم الأمن والاستقرار، لا سيما مساعي التقريب بين الفرقاء في ليبيا وصولا إلى تطبيق كامل لاتفاق الصخيرات باعتباره الإطار العام لحلحلة الأزمة الليبية، حيث استمع إلى شرح من وزير الخارجية حول مستجدات الوضع في ليبيا، واستضافة القاهرة اجتماعات الفصائل الليبية المختلفة.

وأشاد «ميرسيه» بالرؤية المصرية الشاملة لمحاربة الإرهاب من جميع النواحي الفكرية والمالية والتنظيمية، معربا عن تعازيه في ضحايا حادث المنيا الأخير، مؤكدا دعم الحلف لمصر في حربها ضد الإرهاب.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الجمعة 2 يونيو 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الجمعة 2 يونيو 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الجمعة 2 يونيو 2017 بالصاغة في مصر

سعر الذهب اليوم الجمعة 2 يونيو 2017 بالصاغة في مصر

مدرب الوداد: هدفنا الفوز على الأهلي في مصر

مدرب الوداد: هدفنا الفوز على الأهلي في مصر

مصرع وإصابة 6 أشخاص في مشاجرة ثأرية بأسيوط

مصرع وإصابة 6 أشخاص في مشاجرة ثأرية بأسيوط