وزير الخارجية يلتقي القائد الأعلى لـ«عمليات الناتو»

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قال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن سامح شكري، وزير الخارجية، استقبل، صباح الخميس، دنيس ميرسيه، القائد الأعلى لعمليات التحول بحلف الناتو الذي يقوم بزيارة مصر حاليا، حيث تناولا سبل تعزيز العلاقات بين مصر والحلف الأطلسي، خاصة في أعقاب ترفيع العلاقات بينهما بإقامة تمثيل دبلوماسي مصري لدى الحلف منذ منتصف يناير 2017.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية أن اللقاء تناول محاور التعاون بين مصر والحلف، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب، فضلا عن التشاور حول القضايا والأزمات الإقليمية.

وأعرب وزير الخارجية عن تطلع مصر لتدعيم صيغة الحوار السياسي بين مصر والحلف على كافة المستويات، مشيرا إلى نماذج ناجحة من التعاون بينهما مثل برنامج إزالة الألغام من الصحراء الغربية، والتعاون في ضبط الحدود.

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من جانبه، ثمّن القائد الأعلى لعمليات حلف الناتو المواقف المصرية المتوازنة في المنطقة والتي تهدف إلى تثبيت دعائم الأمن والاستقرار، لا سيما مساعي التقريب بين الفرقاء في ليبيا وصولا إلى تطبيق كامل لاتفاق الصخيرات باعتباره الإطار العام لحلحلة الأزمة الليبية، حيث استمع إلى شرح من وزير الخارجية حول مستجدات الوضع في ليبيا، واستضافة القاهرة اجتماعات الفصائل الليبية المختلفة.

وأشاد «ميرسيه» بالرؤية المصرية الشاملة لمحاربة الإرهاب من جميع النواحي الفكرية والمالية والتنظيمية، معربا عن تعازيه في ضحايا حادث المنيا الأخير، مؤكدا دعم الحلف لمصر في حربها ضد الإرهاب.