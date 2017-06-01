«الصحفيين» تؤجل بلاغها للنائب العام ضد حجب المواقع للأحد المقبل

التحرير

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قال محمد سعد عبدالحفيظ عضو مجلس نقابة الصحفيين، أنه سيتم تأجيل تقديم البلاغ الجماعي المقدم من أعضاء مجلس النقابة ورؤساء تحرير المواقع المحجوبة للنائب العام إلى يوم الأحد المقبل، موضحاً أن مذكرة الدفاع الخاصة بالمواقع الستة التى تم حجبها لم يتم الانتهاء منها حتى الآن بإستثناء مذكرة الدفاع الخاصة بحجب موقع "مصر العربية".

واستطرد عبدالحفيظ فى تصريحات لـ"التحرير"، "كان من المفترض أن يتم تقديم البلاغ للنائب العام اليوم بحضور عادل صبري رئيس تحرير موقع مصر العربية وعماد السيد رئيس تحرير ديلي نيوز ايجيبت ومصطفى صقر رئيس مجلس ادارة جريدة البورصة السابق، ولكن تم الاستقرار حتى مساء أمس على عدم تقديم مذكرة منفصلة بإسم موقع واحد فقط وتقديم مذكرة بإسم المواقع الستة"

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وكان 4 من أعضاء مجلس النقابة ورؤساء تحرير المواقع المحجوبة، قد أعلنوا ظهر أمس "الأربعاء" تقديم بلاغ جماعي للنائب العام ضد قرار حجب المواقع.