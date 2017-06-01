أخبار عاجلة

الجيش الفلبيني: الأوضاع داخل منتجع "ريزولت مانيلا " تحت السيطرة -
فيديو| وزير الأوقاف: الإبلاغ عن الإرهابيين واجبا شرعيا ووطنيا -
خبير: نمو ثروات رجال الأعمال أعلى من معدل اقتصاد الدولة -
مؤسس المخابرات القطرية: الأسرة الحاكمة مجموعة من «اللصوص والمجرمين» -
مستشار ترامب يترك منصبه بعد الانسحاب من "اتفاقية باريس" للتغيرات المناخية -
فيديو| الإبراشي: «برج الأزاريطة المائل» معجزة.. العالم كله بيتكلم عنها -
شاهد.. لحظة قبض الشرطة الأمريكية على «تايجر وودز» -
مساء الأنوار - لقاء مع سعد سمير من احتفالية الأهلي باللقب 39 للدوري -
مساء الأنوار - علي ماهر : أجاي الصفقة الأفضل للأهلي هذا الموسم -
مدرب الوداد: هدفنا الفوز على الأهلي في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

27 مليار جنيه أرباح البورصة خلال شهر مايو .. ومؤشرها الرئيسى يرتفع 7%

Google+ Print
27 مليار جنيه أرباح البورصة خلال شهر مايو .. ومؤشرها الرئيسى يرتفع 7% 27 مليار جنيه أرباح البورصة خلال شهر مايو .. ومؤشرها الرئيسى يرتفع 7%

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

تباينت مؤشرات البورصة المصرية فى ختام تعاملات شهر مايو، في الوقت الذي ربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 27.2 مليار جنيه بارتفاع قدره 4.2 % عن شهر أبريل.

و ارتفع مؤشر البورصة المصرية الرئيسي "إيجي اكس 30" لأنشط ثلاثين شركة مقيدة بنسبة بنسبة 7.29% ليغلق عند مستوى 13239.16 نقطة، بينما تراجع مؤشر "إيجي إكس 70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنسبة 2.05% ليصل إلى مستوى 571.53 نقطة، وصعد مؤشر " إيجي إكس 100 “ الأوسع نطاقا بنسبة 1.77% ليصل إلى مستوى 1364.04 نقطة .

وبلغ إجمالى قيمة التداول نحو 38.2 مليار جنيه بعد التداول على 7.3 مليون سهم من خلال 596 ألف عملية منفذة .

و استحوذت الأسهم على 94.45 %من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 5.55 %خلال الشهر المنقضى.

شاهد أيضا

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين للبيع بنحو 3.01 مليار جنيه، فيما اتجه المستثمرون الأجانب والعرب للشراء بنحو 2.6 مليار جنيه، و433.6 مليون جنيه على التوالي ، واستحوذ الأفراد على54.15 % خلال مايو، واستحوذت المؤسسات على 45.85 % . 

واستحوذ المصريون على 66.53% من تعاملات مايو، فيما استحوذ الأجانب على 22.69% و العرب على 10.77% .

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
فيديو| وزير الأوقاف: الإبلاغ عن الإرهابيين واجبا شرعيا ووطنيا

فيديو| وزير الأوقاف: الإبلاغ عن الإرهابيين واجبا شرعيا ووطنيا

خبير: نمو ثروات رجال الأعمال أعلى من معدل اقتصاد الدولة

خبير: نمو ثروات رجال الأعمال أعلى من معدل اقتصاد الدولة

مؤسس المخابرات القطرية: الأسرة الحاكمة مجموعة من «اللصوص والمجرمين»

مؤسس المخابرات القطرية: الأسرة الحاكمة مجموعة من «اللصوص والمجرمين»

فيديو| الإبراشي: «برج الأزاريطة المائل» معجزة.. العالم كله بيتكلم عنها

فيديو| الإبراشي: «برج الأزاريطة المائل» معجزة.. العالم كله بيتكلم عنها