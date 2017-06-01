27 مليار جنيه أرباح البورصة خلال شهر مايو .. ومؤشرها الرئيسى يرتفع 7%

ارسال بياناتك
تباينت مؤشرات البورصة المصرية فى ختام تعاملات شهر مايو، في الوقت الذي ربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 27.2 مليار جنيه بارتفاع قدره 4.2 % عن شهر أبريل.
و ارتفع مؤشر البورصة المصرية الرئيسي "إيجي اكس 30" لأنشط ثلاثين شركة مقيدة بنسبة بنسبة 7.29% ليغلق عند مستوى 13239.16 نقطة، بينما تراجع مؤشر "إيجي إكس 70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنسبة 2.05% ليصل إلى مستوى 571.53 نقطة، وصعد مؤشر " إيجي إكس 100 “ الأوسع نطاقا بنسبة 1.77% ليصل إلى مستوى 1364.04 نقطة .
وبلغ إجمالى قيمة التداول نحو 38.2 مليار جنيه بعد التداول على 7.3 مليون سهم من خلال 596 ألف عملية منفذة .
و استحوذت الأسهم على 94.45 %من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 5.55 %خلال الشهر المنقضى.
واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين للبيع بنحو 3.01 مليار جنيه، فيما اتجه المستثمرون الأجانب والعرب للشراء بنحو 2.6 مليار جنيه، و433.6 مليون جنيه على التوالي ، واستحوذ الأفراد على54.15 % خلال مايو، واستحوذت المؤسسات على 45.85 % .
واستحوذ المصريون على 66.53% من تعاملات مايو، فيما استحوذ الأجانب على 22.69% و العرب على 10.77% .