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تعرف على أسعار العملات فى المنافذ الجمركية اليوم

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تعرف على أسعار العملات فى المنافذ الجمركية اليوم تعرف على أسعار العملات فى المنافذ الجمركية اليوم

التحرير

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استقر سعر الدولارالأمريكى فى المنافذ الجمركية خلال تعاملات اليوم -الخميس-، والموافق 1 يونيو، ليسجل نحو 16.5 جنيها، وذلك وفقاً لقرار وزير المالية عمرو الجارحى بتثبيت السعر حتى نهاية الشهر فى30 يونيو 2017.

ويعرف الدولار الجمركى بأنه السعر الذى يتم احتساب تقديرات نسبة الرسوم الجمركية والضرائب الخاصة بواردات السلع من الخارج، وهو السعر الذى يتغير يوميا وفقا لأسعار تداول الدولار البنوك، وبالتالى فهو القيمة الذى تحدد على أساسه قيمة الجمارك على المنتجات المستوردة.

ويتم تحديد فى البنوك وفقاً لأليات العرض والطلب، عند إجراءات التعاملات المصرفية الخاصة ببيع الشراء والبيع البنكنوت والتحويلات الخاصة به وفقاً لقوى العرض والطلب خاصة بعد قرار تحرير سعر صرف الجنيه خلال شهر نوفمبر الماضى.

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ووفقا لمنشور وزارة المالية الذى أعدته لمصلحة الجمارك بأسعار العملات فى المنافذ الجمركية، فقد سجل سعر اليورو فى المنافذ الجمركية نحو18.41 جنيه، وسجل سعر الفرنك السويسرى نحو16.89 جنيه، فيما سجل سعر الجنيه الاسترلينى نحو21.22 جنيه، وسجل سعر اليوان الصينى نحو2.40 جنيه.

وبالنسبة لأسعار العملات العربية فى المنافذ الجمركية، فقد سجل سعر الدرهم الاماراتى نحو4.49 جنيه، وسجل سعر الدينار الكويتى نحو 54.33 جنيه، فيما سجل سعر الريال السعودى نحو 4.39 جنيه.

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التحرير

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