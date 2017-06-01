أبو الغيط يبحث مع رئيس أوروجواي تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط

القاهرة - ( د ب أ):

بحث أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الخميس مع "تابارى فاسكويز" رئيس أوروجواي، والذي يزور حاليا مصر، عددًا من الموضوعات الإقليمية والدولية الهامة والتي يأتي على رأسها تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.

وقال المتحدث باسم الامين العام للجامعة محمود عفيفي إن الأمين العام استعرض أخر المستجدات في هذا الصدد ومواقف الجامعة العربية تجاهها، خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية والأزمات في كل من سورية وليبيا واليمن والجهود المبذولة لمواجهة خطر الإرهاب، معربا عن تطلعه إلى مساندة أوروجواي للمواقف والأولويات العربية في إطار المحافل الدولية المختلفة.

وأوضح المتحدث أن اللقاء شهد أيضا تبادل وجهات النظر حول سبل تدعيم العلاقات بين الدول العربية وأوروجواي خلال المرحلة المقبلة واستشراف فرص الدخول إلى مجالات جديدة للتعاون بين الجانبين، خاصة في إطار العلاقات الاقتصادية والتجارية، وكيفية العمل على الاستفادة في هذا الصدد من صيغة الحوار المؤسسي العربي اللاتيني، وأيضا تفعيل دور الجاليات العربية في أوروجواي ودول أمريكا اللاتينية الأخرى في تعزيز وخدمة مصالح الطرفين.