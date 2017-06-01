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الصحة: تدريب 20 طبيبًا سودانياً على أعمال مكافحة البلهارسيا

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مصراوي Masrawy

الصحة: تدريب 20 طبيبًا سودانياً على أعمال مكافحة البلهارسيا

01:26 م الخميس 01 يونيو 2017

الصحة: تدريب 20 طبيبًا سودانياً على أعمال مكافحة البلهارسيا

وزارة الصحة

كتب - أحمد جمعة:
أعلنت وزارة الصحة والسكان -ممثلة في القطاع الوقائي- تنفيذ تدريب المجموعة السادسة من العاملين بوزارة الصحة الاتحادية بالسودان وعددهم 20 متدربا على أعمال مكافحة البلهارسيا.

يأتي ذلك في إطار التعاون المشترك بين دولتي والسودان متمثلاً في الاتفاقية المبرمة بين الدولتين في مجال مكافحة البلهارسيا والطفيليات المعوية.

وأوضح الدكتور عمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائي -في تصريح اليوم الخميس- أن التدريب تضمن أيضا مكافحة القواقع نظريا وعمليا وقد أمضى المتدربون ثلاثة أسابيع مدة التدريب فى الفترة من 6 /5 /2017 حتى 27 /5 /2017 مع الإقامة الكاملة بمركز فايد للتدريب التابع للإدارة المركزية للأمراض المتوطنة بوزارة الصحة بمحافظة الإسماعيلية.

وأشار إلى قيام فريق من القطاع الوقائي من الأطباء والمهندسين الزراعيين بالإدارة العامة لمكافحة البلهارسيا والطفيليات المعوية وكذلك فريق من مديرية الصحة بالإسماعيلية حيث يتضمن التدريب نقل الخبرات المصرية في مجال مكافحة مرض البلهارسيا والطفيليات المعوية بأنواعها المختلفة وما حققته الوزارة من انخفاض لمعدل انتشار البلهارسيا البولية والنجاح في السيطرة على العديد من الطفيليات المعوية وكذلك في مجال مكافحة القواقع العائل الوسيط لمرض البلهارسيا بنوعيها ومرض الفاشيولا بالطرق الميكانيكية والبيولوجية ومبيدات القواقع الآمنة.

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